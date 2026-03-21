"Tyylillä ei ole ikärajaa": 60-vuotias malli kiehtoo internetin käyttäjiä

Libanonissa syntynyt ja Montrealissa vuodesta 2005 asunut Grece Ghanem loisti ensin mikrobiologiassa suorittamalla maisterin tutkinnon, ennen kuin työskenteli kuntovalmentajana 25 vuotta. Hänen tyttärensä kannusti häntä vuonna 2015 julkaisemaan asujaan Instagramissa. Harrastuksena alkanut yritys räjähti kasvuun: nykyään @greceghanemilla on yli kaksi miljoonaa seuraajaa, jotka ovat lumoutuneet hänen säteilevästä itsevarmuudestaan ja tyylikkäistä asuistaan.

Motto, allekirjoitus ja filosofia

Instagram-biossaan hän vakuuttaa: "Kaikki on muodista ja itseluottamuksesta kiinni, koska tyylillä ei ole ikärajaa!" 60-vuotiaana Grece hylkää iän sanelemisen. Hän uskaltaa käyttää strukturoituja pukuja, selkeitä kaksiosaisia asuja, sateenkaaren värejä ja tyylikkäitä Riviera-mekkoja yhdistäen suunnittelijavaatteita ylisuuriin asusteihin. Hänen mantransa? "Pysy näkyvissä" – sydämellinen huuto yli 50-vuotiaiden naisten näkymättömyyttä vastaan.

Muotiviikoilta catwalkeille

Hän on vakiovieras muotiviikoilla (Pariisi, New York, Milano) ja esiintynyt lehdissä, ja hän kulkee hänen karismaansa juhlistelevien brändien catwalkeilla. Hänen säteilevät valokuvansa keräävät tuhansia tykkäyksiä ja ihailevia kommentteja: "Kuningatar!" "Puhdasta inspiraatiota!" Entinen mikrobiologi, josta on tullut muoti-ikoni, Grece todistaa, että eleganssi kehittyy ajan myötä – ja muistuttaa meitä siitä, että jopa niin sanottujen klassisten muotistandardien mukaisesti 60-vuotiaan naisen näkeminen niin rohkeasti omaksumassa modernia tyyliä on voimakas inspiraation lähde koko Instagram-yhteisölle.

Lyhyesti sanottuna internetin käyttäjät palvovat häntä hänen aitoutensa vuoksi. 60-vuotias Grece Ghanem ilmentää vapaata naista, joka juhlistaa kehoaan sellaisenaan yrittämättä muuttaa sitä hinnalla millä hyvänsä. Vaikka hän noudattaa tiettyjä standardeja, hänen menestyksensä johtuu ensisijaisesti hänen tavastaan muistuttaa meitä siitä, että ikä ei pyyhi pois tyyliä tai läsnäoloa – päinvastoin, se voi parantaa niitä.