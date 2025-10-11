Les santiags sont has-been : découvrez les bottes qui les détrônent

Raccrochez les santiags ! Cette année, c’est une paire d’un tout autre genre qui s’impose au bout des looks. Petit indice : vous y avez déjà plongé vos pieds pendant l’enfance et vos parents vous les tendaient à chaque sortie sous la pluie. Les bottes en caoutchouc, aussi appelées Hunter Boots, ne sont plus réservées au shoesing des bambins ou au vestiaire de pêche, à condition de les associer avec autre chose qu’un cirée jaune.

Le retour inattendu du « pratique chic »

Les tendances le confirment : la mode n’est plus à la démonstration, mais à la désinvolture maîtrisée. On veut des pièces durables, confortables, capables de traverser les saisons et les humeurs sans perdre en style. C’est là que les Hunter boots entrent en scène. Ces bottes de pluie britanniques, autrefois réservées aux balades boueuses et aux jardins d’Angleterre, deviennent le nouvel emblème du chic fonctionnel. Souvent aperçues en version junior dans des looks candides à base de licorne et de petits imprimés croquignolets, elles s’invitent désormais dans les silhouettes des it-girls.

Longtemps cantonnées à l’imaginaire campagnard et aux sorties pluvieuses, elles se réinventent désormais comme le parfait accessoire urbain.Elles se réinventent désormais comme le parfait accessoire urbain. Dans une époque où le dressing se veut plus conscient, les Hunter incarnent cette élégance pratique, presque minimaliste, qui séduit les modeuses fatiguées des chaussures purement décoratives.

Des podiums à la rue : l’ascension fashion des Hunter

Tout a commencé discrètement, lors des défilés automne-hiver 2024. Chez Miu Miu, Coperni ou encore Stella McCartney, les silhouettes mêlaient jupes preppy, mini-shorts et… bottes de pluie épaisses. Un clin d’œil rétro à la campagne anglaise, revisité façon urbaine.

Depuis, les Hunter ont envahi Instagram. Kendall Jenner les porte avec un trench oversize, Camille Charrière les associe à une robe pull, et même Hailey Bieber les arbore en version noire mate, avec un blazer masculin. Résultat : les bottes de pluie ne sont plus accessoires, elles deviennent statement. On ne se cache plus de leur côté utilitaire, on le revendique.

Pourquoi elles détrônent les santiags

Les santiags avaient tout pour elles : allure affirmée, pointe graphique, vibe cowgirl moderne. Mais à force d’être partout, elles ont perdu leur fraîcheur. Trop connotées, trop « déjà vues ». Les fashionistas voulaient une paire aux allures de Madeleine de Proust, l’équivalent de la petite robe noir dans le shoesing. Et on dirait bien qu’elles ont trouvé chaussure à leur pied.

Les Hunter, elles, incarnent une nouvelle forme de cool : simple, forte, ancrée. Leur silhouette épurée, leur matière brute et leur toucher mat apportent une touche d’authenticité bienvenue. Elles sont imperméables, solides, et surtout, elles s’accordent avec tout. Jupe plissée, pantalon large, robe fluide, manteau long… Les Hunter s’adaptent sans effort, tout en imposant une certaine assurance. On n’a plus besoin de prouver qu’on a du style — on le respire, naturellement.

Comment les porter sans fausse note

On oublie les bottes de pluie jaune poussin assorties à la marinière bien chauvine. Les Hunter du vestiaire adulte se préfèrent dans des tons chauds et dans des matières nobles, avec des brides dorées sur les côtés ou des sigles en évidence. Une fois que vous avez la bonne base, vous pouvez créer votre look autour, en veillant à éviter les tenues “clichés”.

L’astuce, c’est de casser le côté utilitaire des Hunter. Associez-les à une jupe courte et un pull en mohair, à un jean droit rentré dans la botte, ou même à une robe fluide imprimée. Pour une allure plus affirmée, choisissez-les en version haute noire avec un manteau long et une écharpe en laine épaisse. Et pour celles qui aiment les touches ludiques, les modèles colorés (vert olive, bordeaux, crème) apportent une dose d’énergie sans basculer dans le kitsch. L’autre mot d’ordre pour adopter les Hunter avec style ? Porter des chaussettes qui arrivent à hauteur du genou à la place des collants. Ça fait toute la différence !

En plus d’avoir du caractère et de la personnalité, les Hunter sont les meilleures armes contre les intempéries. Vos pieds restent au sec et votre style ne tombe jamais à l’eau. Alors convaincue ?