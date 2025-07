Le mousqueton, nouvel accessoire mode de 2025

Objet fonctionnel, clin d’œil queer, détail stylé : en 2025, le mousqueton s’impose comme l’accessoire le plus inattendu – et convoité – de l’année.

De l’escalade aux podiums

Longtemps réservé aux grimpeuses, ouvriers ou encore fans d’activités outdoor, le mousqueton opère une ascension fulgurante dans le monde de la mode. Ce crochet métallique, robuste et utilitaire, connaît un revirement spectaculaire en s’invitant dans les défilés les plus en vue et sur les silhouettes les plus stylées.

Dès 2022, les prémices de cette tendance s’esquissent. Lors du défilé printemps-été 2023 de Michael Kors, Bella Hadid apparaît ceinturée d’un imposant mousqueton. Dans la foulée, la marque londonienne Chopova Lowena séduit les avant-gardistes avec ses jupes folkloriques suspendues à de larges ceintures en cuir, ornées de boucles d’escalade. Le « bijou » s’affirme, le mousqueton s’érige en statement.

Une réappropriation symbolique

Au-delà de la tendance, le mousqueton porte en lui une charge culturelle et communautaire forte. Historiquement, il a été adopté comme code visuel par la communauté lesbienne. Comme le souligne Christina Cauterucci dans Slate, ce détail métallique s’est imposé au fil des années comme un discret marqueur d’identité : « Le mousqueton est le premier code visuel étiqueté ‘lesbien’ que j’ai découvert ». Son tintement sur une ceinture ou un sac pouvait, pour les initiées, être un signe de reconnaissance.

Aujourd’hui, en s’invitant sur les tapis rouges et dans les vitrines des maisons de luxe, ce symbole autrefois marginalisé se voit célébré, détourné et redéfini à travers de nouvelles esthétiques.

Quand la « charm mania » s’en mêle

Autre facteur expliquant l’essor du mousqueton : la folie des breloques et gri-gris, véritable phénomène mode depuis 2024. « Cette charm mania nous invite à porter autrement tous types de breloques, et les mousquetons sont très bien pour ça », expliquait récemment la créatrice new-yorkaise Kylie J à Vogue. Le mousqueton devient alors un support à personnaliser, à collectionner, à exhiber.

Polyvalent, stylé, et un brin rebelle

Ce qui séduit dans le mousqueton, c’est sa polyvalence : bijou, accessoire de sac, boucle de ceinture ou élément décoratif sur des vêtements streetwear. Facile à clipser, il peut aussi se rendre utile au quotidien. Un mix parfait entre style et fonctionnalité.

Son allure industrielle et sa touche un peu brute contrastent avec les tendances plus douces du moment, et c’est justement ce paradoxe qui plaît. En 2025, le mousqueton devient une pièce unisexe. Un détail, oui, mais qui en dit long sur une époque où la mode joue avec les codes, les détourne et les revendique.

Qui aurait parié sur ce petit crochet de métal ? En quelques saisons, le mousqueton est passé du mur d’escalade aux défilés, des sacs de grimpe aux pages de Vogue. Objet culte d’une génération en quête d’expression libre et de style décomplexé, il incarne une tendance pleine de sens et de charme. En 2025, on ne s’attache plus simplement à la mode – on s’y accroche, mousqueton en main.