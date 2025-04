Quelles sont ces chaussures de printemps qui « allongent les jambes » ?

Le printemps est la saison où l’on a envie de ranger les bottes fourrées, de laisser un peu de soleil caresser sa peau… et ses pieds. À mesure que les journées s’allongent, nos tenues se font plus légères, plus fluides, et nos envies de renouveau stylistique refont surface. Et s’il y a bien un accessoire qui attire tous les regards (et flatte toutes les silhouettes) cette saison, ce sont les chaussures tressées, aussi appelées « souliers en cannage ». Leur promesse ? De l’élégance, une touche rétro… et surtout, un effet « jambes allongées ».

Des lignes fines pour sublimer vos gambettes

Ce qui séduit d’emblée dans ces chaussures, c’est leur structure aérienne et leur finesse. Le tressage – qu’il soit en cuir souple, en raphia naturel ou encore en fibres végétales – crée un jeu de transparence et de légèreté visuelle. Résultat : la chaussure ne coupe pas la jambe, elle l’accompagne. Votre cheville est dégagée, votre pied respire, et votre silhouette semble soudainement plus élancée.

Ce n’est pas de la magie, mais presque. Ces souliers jouent sur les lignes et les volumes avec justesse : mules à petits talons, babies tressées à brides fines, sandales ajourées, autant de déclinaisons qui allient confort et un charme rétro absolument irrésistible. Pas besoin d’être perchée sur 10 centimètres de talons pour donner l’illusion de jambes plus longues. Ici, c’est la structure même de la chaussure qui fait tout le travail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jeanne Damas (@jeannedamas)

Le style seventies en pleine renaissance

Inspirés des années 70, ces souliers dégagent un petit air bohème qu’on adore. Ils se marient à merveille avec les pièces phares du vestiaire printanier : une robe chemise fluide, une jupe midi plissée, un pantalon en lin taille haute, ou même un jean droit brut. Le tressage ajoute de la texture sans surcharger, et l’effet est immédiat : on a l’air plus rayonnante. C’est l’alchimie parfaite entre structure et douceur, rétro et modernité. Et c’est probablement cette polyvalence qui explique leur succès fulgurant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elodie Romy (@elodieromy)

Des marques pointues aux enseignes accessibles

Si ces chaussures ont d’abord brillé sur les podiums (on pense notamment aux escarpins tressés de Jacquemus, délicieusement minimalistes), elles n’ont pas tardé à conquérir la rue. Et le plus beau, c’est que vous pouvez désormais en trouver à tous les prix. En prime, les marques déclinent ces souliers sous toutes les formes. Que vous soyez plutôt adepte de chaussures plates ou de petits talons confortables, vous trouverez forcément une paire à votre goût. Et une fois essayées, vous ne voudrez plus revenir aux chaussures rigides et étouffantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JACQUEMUS (@jacquemus)

Comment les porter pour maximiser leur effet ?

La bonne nouvelle, c’est que les chaussures tressées sont ultra faciles à associer. Leur style discret mais affirmé permet mille et une combinaisons :

En journée, avec un jean brut retroussé et une chemise oversized par exemple, pour un look effortless mais travaillé.

En soirée, elles accompagnent avec grâce une robe longue fluide, un pantalon ample ou une jupe asymétrique.

En week-end, elles se glissent sous une robe-chemise ou une combinaison légère, pour une allure à la fois casual et chic.

Leur palette de couleurs naturelles – écru, camel, beige doré, blanc cassé – permet de rester dans des tons doux, lumineux, parfaits pour la saison. Et comme elles ne montent pas haut sur la cheville, elles laissent respirer la jambe tout en créant une ligne continue qui flatte chaque morphologie, qu’importe votre taille ou votre pointure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maria de la Orden (@mariadelaord)

L’accessoire feel good de la saison

Et si ces chaussures plaisent autant, ce n’est pas seulement parce qu’elles sont jolies. C’est aussi parce qu’elles vous font du bien. Elles laissent de l’espace, elles sont légères, elles mettent en valeur sans contraindre. On peut les porter longtemps sans souffrir, elles accompagnent la démarche sans la contraindre, elles sont là pour souligner votre allure, pas la corriger. C’est ce qu’on aime dans cette tendance : un esprit élégant et accessible. Pas besoin d’être mannequin ou de chausser du 38 pour profiter de leur effet flatteur.

Les chaussures tressées, ce sont un peu les alliées parfaites de la mi-saison. Elles allongent visuellement les jambes, subliment toutes les tenues, et surtout, elles respectent votre corps. Ni rigides, ni trop perchées, elles cochent toutes les cases : confort, style et cette petite touche d’originalité qu’on aime tant.