"Ikoninen": Bella Hadid herättää henkiin tämän legendaarisen 2000-luvun trendin

Bella Hadidille tyylipuhtaus on tuttu juttu, mutta hänen matkansa Aspeniin, Coloradoon, joulukuun lopulla teki ehdottomasti vaikutuksen. Lumisessa lomakohteessa valokuvatessaan supermalli herätti henkiin trendin, jonka monet luulivat jääneen muotiarkistojen taakse: tiukat leggingsit, jotka on työnnetty korkeavartisten UGG-saappaiden sisään. Tulos? Sosiaalinen media on liekeissä, ja vuoden 2000 nostalgia tekee paluun.

Leggins-UGG-kaksikko: kuntoutunut ikoni

2000-luvulla amerikkalainen liikenainen ja mediapersoona Paris Hilton sekä amerikkalainen näyttelijä ja stylisti Nicole Richie tekivät tästä kaksikosta it-tyttöjen virallisen univormun. Tuolloin se ilmensi rentoa ylellisyyttä. Bella Hadid seuraa tätä perinnettä ja päivittää konseptia. Hän valitsee tekniset mustat leggingsit, jotka ovat erittäin joustavat ja jotka myötäilevät vartaloa puristamatta sitä, ja sujauttaa ne UGG-saappaisiin, suora viittaus 2000-luvun alun ikonisiin malleihin. Tässä vartaloa ei peitetä: sitä juhlitaan. Legginseistä tulee kuin toinen iho, jotka on suunniteltu imartelemaan kaikkia vartalotyyppejä pehmeydellä ja itsevarmuudella.

Katso tämä postaus Instagramissa Popkulttuurin kuraattoreiden (@deuxmoi) jakama julkaisu

Kun rento kohtaa ylellisyyden

Bella Hadid on mestari muuttamaan mukavan asun muotinäytökseksi. Välttääkseen "oloasu"-ilmeen hän lisää ylleen valtavan, ylisuuren tekoturkispuffer-takin, joka on yhtä upea kuin lämminkin. Kontrasti on toteutettu täydellisesti: reilusti volyymia ylhäällä, selkeät linjat alhaalla.

Yksityiskohta, joka tekee kaiken eron? Eloisan punainen vintage-Chanel-laukku, jota täydentää rennosti sidottu bandana. Pilottilasin aurinkolasit täydentävät lookin ja lisäävät siihen ripauksen glamouria. Kyseessä ei ole enää vain käytännöllinen ilme; se on tapa sanoa, että mukavuus voi olla tehokasta ja kiistatta muodikasta.

Legginsit, kauden 2025–2026 ennustettu tähti

Vaikka Bella Hadid on tuonut leggingsit takaisin parrasvaloihin, muotinäytökset vahvistavat trendin. Prada, Chloé ja Ferragamo ovat kaikki sisällyttäneet ne uusimpiin mallistoihinsa kerrostamalla niitä istuvien hameiden alle, yhdistämällä niitä strukturoituihin bleisereihin tai käyttämällä niitä polvipituisten saappaiden kanssa. Kadulla amerikkalainen malli ja yrittäjä Kendall Jenner sekä amerikkalainen näyttelijä ja ohjaaja Katie Holmes ovat jo ottaneet ne omakseen kohdatakseen urbaanin talven tyylikkäästi ja helposti. Viesti on selvä: leggingsit eivät ole enää vain perusurheiluvaate. Niistä on tullut imarteleva muotilausunto itsessään.

Miksi tämä paluu on niin houkutteleva?

Tämä muodin uusi tuleminen toimii, koska se vastaa syvään haluun: tuntea olonsa hyväksi vaatteissaan tyylistä tinkimättä. Legginsien ja UGG-saappaiden yhdistelmä ilmentää kodikasta eleganssia, joka sopii täydellisesti niin talvilomille kuin lumisille kävelyillekin. Se yhdistää nostalgian lohduttavan makeuden estottomaan moderniin tyyliin. Juhlistamalla luonnollisia, mukavia ja itsevarmoja siluetteja Bella Hadid muistuttaa meitä siitä, että muoti voi olla tila kehopositiivisuudelle ja -nautinnolle.

Bella Hadidin itsevarmasti käyttämien UGG-leggingsien paluu on viime kädessä enemmän kuin vain paluu 2000-luvulle: se on kutsu ajatella talvityyliä uudelleen mukavuuden ja itsevarmuuden kera. Tämä trendi todistaa, että glamouria ja kodikkuutta, modernia ja nostalgista tyyliä voi yhdistää samalla, kun se juhlistaa siluettia ja vartaloa kaikessa monimuotoisuudessaan.