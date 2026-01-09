Search here...

Tämä mummon kaapista tuttu klassikko on talven ehdoton hankinta!

Muotitrendit
Émilie Laurent
Sophie Scarf tendance tour de cou
Sydämessä talvessa, tässä kylmyydessä, ulos meneminen niska paljaana on mahdotonta ajatella. Tänä vuonna paksu fleecehuivi, joka muistuttaa huopaa, antaa tietä Sophie-huiville. Tämä skandinaavisten naisten kaulaan kietoutunut ja isoäitiemme valmistama asuste on uusin pakkomielle. Kaunis lisä tyyliin (ja lämpöön) tämän kauden asuihin.

"Sophie-huivi", retrotyylinen vaihtoehto huiville

On aika sanoa hyvästit paksulle neulotulle huiville . Ympäröivät, lantiolle asti laskeutuvat ja pörröiset mallit eivät ole enää muodissa. Nyt "Sophie Scarf" hallitsee talviasuja ja toimii oikukkaana kilpenä. Tämä asuste, joka näyttää kutistuneen pesussa ja sisältää hyvin vähän kangasta, on vakiinnuttanut paikkansa netin ihailluimpien it-tyttöjen harteilla.

Skandinaavisissa vaatekaapeissa ensi kertaa nähty "Sophie-huivi" on paljon yksinkertaisempi ja minimalistisempi kuin XXL-kaulurit. Se on jopa suuren, hapsutetun huivin vastakohta: se vie vähän tilaa asussa, mutta ei ole suinkaan näkymätön. Vaikka ylisuuret huivit usein valuivat takkien päälle ja asettuivat kömpelösti siluetteihin, "Sophie-huivi" ilmentää hillittyä glamouria.

"Sophie-huivi" on jäänne menneeltä ajalta, jolloin naiset uskaltautuivat ulos kylmässä ilman sukkahousuja. Se on vakiokasvo neuleohjeissa. Tämä pieni huivi, jota joskus käytetään kaulassa, joskus pään ympärillä, on enemmän koristeellinen kuin käytännöllinen. Päähuivin ja kaulaliinan hybridi sopii parhaiten nautittavaksi käsintehtynä, kuin isoäidin lahjana. Pelkästään "Sophie-huivi" voi nostaa rennon asun tyylikkääksi.

Pieni yksityiskohta, joka tekee kaiken eron

”Sophie-huivi” ei peitä vartaloa liikaa, vaan jäsentää sitä elegantisti. Se peittää vain ne kehonosat, jotka sitä tarvitsevat, ja tekee sen harvinaisen hienostuneesti. Terävät päät ja luonnollisen mukava kangas muistuttavat hienostunutta kaulusta. Se tuo mieleen porvarillisen eleen, jossa kashmirneule solmitaan designer-poolopaidan päälle. Ajattomasta silkkisestä neliöhuivista, vaatekaapin vakiovaatteesta, inspiraationsa saanut ”Sophie-huivi” huokuu luksusta.

Tällä yksinkertaisella lisäyksellä luot illuusion ylellisemmästä ja tyylikkäämmästä asusta. Asusi saa välittömästi huomiota herättävän vaikutuksen, mikä on lähes ainutlaatuista talvella, jolloin jopa parhaiten valittu untuvatakki voi saada meidät näyttämään Michelin-mieheltä. Maalaismainen mutta hienostunut "Sophie Scarf" -huivi on saatavilla useissa väreissä sähkönsinisestä ruosteenoranssiin ja smaragdinvihreään. Se on ripaus elinvoimaa, jota yksitoikkoiset asusi kaipaavat, valopilkku ankeissa asuissa.

Kultaiset säännöt "Sophie-huivin" kesyttämiseen

Tämän miniatyyrineuleen käyttämiseen ei tarvita ohjeita. Et voi olla yhtä luova kuin loputtomien huivien kanssa, joita voi sitoa tuhansilla ja yhdellä tavalla. Juuri siksi rakastettu "Sophie-huivi" on niin elegantti. Se loistaa hillitynä. Yksinkertainen, hieman löysä solmu kaulan ympärillä korostaa sen rakennetta ja laskeutumista olematta kuitenkaan liioiteltu. Monimutkaisia laskoksia ei tarvita: sen vahvuus piilee sen yksinkertaisuudessa.

Se integroituu täydellisesti kerrostettuun asuun: suoraan takkiin, ylisuureen bleiseriin tai paksuun neulepuseroon. Kikka on antaa sen pilkistää juuri sen verran ulos, että se jäsentää asua ja lisää syvyyttä. Voit myös käyttää sitä solmion tavoin käyttäen sormusta kiinnikkeenä. "Sophie Scarf" kehystää myös kasvot kauniisti ja tarjoaa tervetulleen vaihtoehdon ankealle pipolle. Täydellinen tapa palauttaa ripaus "La Dolce Vitaa" keskellä talvea.

"Sophie-huivi" on näyttävä vaatekappale, joka parantaa tyylikkäästi asuasi vuodenaikana, jolloin kaikki muu tuntuu tylsältä. Se on viehättävä viimeistely talviasuihisi ja lisää ripauksen eleganssia viihtyisiin asuihin.

Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
