Hailey Bieberillä on eläinkuvioinen mekko, joka on jo nyt kevään ehdoton hankinta.

Muotitrendit
Fabienne Ba.
@haileybieber/Instagram

Punaisella matolla jotkut asut erottuvat joukosta enemmän kuin toiset. Oscar-gaalan kuuluisissa jälkijuhlissa amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber käänsi katseita trendikkäällä vaatevalinnallaan. Hänen ulkonäkönsä vahvistaa yhden asian: eläinkuosi on palannut, ja se on tullut jäädäkseen tänä keväänä.

Ilmestyminen, joka ei jäänyt huomaamatta.

Joka vuosi Vanity Fairin Oscar-juhlat kokoavat yhteen elokuvan, muodin ja vaikutusvaltaisten julkkisten joukon. Se on käännekohta, jossa trendit sekä vakiintuvat että vahvistuvat. Tässä korkean profiilin tilanteessa Hailey Bieber teki valinnan, joka poikkesi normista.

Jätä hyvästit ultraklassisille mekoille: hän on valinnut eläinkuvioisen kuosin, jota on pitkään pidetty "vaikeana käyttää". Tuloksena on elegantti ja täydellisesti tasapainoinen siluetti. Ero ei ole pelkästään kuosissa, vaan myös siinä, miten sitä käytetään. Leikkaus on hillitty, yksityiskohdat on toteutettu taitavasti ja kokonaisuus huokuu itsevarmuutta. Todiste siitä, että voit uskaltaa olla erilainen!

Katso tämä julkaisu Instagramissa

Hailey Rhode Bieberin (@haileybieber) jakama julkaisu

Eläinkuvion suuri paluu

Tämä ilme herättää paljon kohua osittain siksi, että se on osa laajempaa muotitrendiä. Eläinkuviot ovat tehneet paluun useissa kevät/kesänäytöksissä. Leopardi, seepra, käärme… nämä kuviot palaavat päivitetyissä versioissa, jotka ovat modernimpia ja helppokäyttöisempiä. Vähemmän räikeät, usein neutraalien sävyjen tai selkeiden linjojen kanssa yhdistetyt, ne ovat saamassa hienostuneisuutta.

Kun julkkis, kuten Hailey Bieber, käyttää tällaista vaatetta näin korkean profiilin tapahtumassa, se toimii trendikiihdyttimenä. Se, mitä näet tänään punaisella matolla, päätyy usein mallistoihin ja kaduille huomenna.

Trendi, joka on helpommin saatavilla kuin ennen

Hyviä uutisia: eläinkuvioita ei enää varata "ylellisille" tai "provosoiville" imagoille. Ne kehittyvät kohti jotain hienovaraisempaa, monipuolisempaa ja ennen kaikkea osallistavampaa. Nykyään ei ole kyse muottiin mukautumisesta, vaan tyylien leikittelystä persoonallisuuden ja vartalotyypin mukaan.

Jokaisella keholla on oikeus tuntea itsensä arvostetuksi, ja tämäntyyppinen kuosi voi olla liittolainen, ei este. Yksinkertaisen leikkauksen kanssa käytettynä se kiinnittää katseen peittämättä kuitenkaan siluettia. Se korostaa, täydentää ja tekee vaikutuksen. Lyhyesti sanottuna se mukautuu sinuun, ei toisinpäin.

Trendi, joka on tullut jäädäkseen.

Hailey Bieberin esiintyminen Vanity Fair -juhlissa havainnollistaa täydellisesti, miten trendi voi vakiinnuttaa asemansa. Tuomalla eläinkuviot takaisin parrasvaloihin hän auttaa asemoimaan ne uudelleen kevään välttämättömyydeksi. Ja toisin kuin jotkut ohikiitävät villitykset, tämä on jo osoittanut kestävän vetovoimansa. Säännöllisesti uudistettuna se palaa aina uudella energialla.

Pohjimmiltaan viesti on yksinkertainen: muoti on leikkikenttä. Piditpä sitten hillityistä tai rohkeammista vaatteista, sinulle löytyy paikkasi sen parissa. Ja jos eläinkuviot kiehtovat sinua, nyt voi olla täydellinen aika kokeilla niitä omalla tavallasi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Stylistit rakastavat sitä: tämä tyyli on jo nousemassa kesän trendiksi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

