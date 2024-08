L’astuce mode d’Ashley Graham pour transformer une simple chemise en pièce irrésistible

New York une journée d’août, le soleil est éclatant et les rues sont animées. Parmi les silhouettes qui arpentent la ville, une femme se démarque. Ashley Graham, mannequin et icône du mouvement body positive, dans une tenue qui défie les conventions. Son secret ? Transformer une simple chemise en jupe. Une astuce mode aussi audacieuse que rafraîchissante, qui pourrait bien révolutionner la façon dont nous portons cet incontournable de la garde-robe.

La chemise bleue réinventée : un look qui fait sensation

Ashley Graham a récemment été aperçue dans les rues de New York dans une tenue qui a immédiatement capté l’attention des passant.e.s et des photographes. Loin de se contenter des standards de la mode estivale, elle a choisi de jouer avec les codes en réinterprétant la classique chemise bleue. Mais pas de la manière dont vous l’imaginez…

La mannequin américaine a opté pour une chemise rayée bleu et blanc de la marque Charles Jeffrey Loverboy, mais plutôt que de la porter de façon traditionnelle, elle l’a transformée en… jupe ! Oui, vous avez bien lu. En un clin d’œil, Ashley Graham a réinventé la façon de porter cet incontournable de la garde-robe, donnant ainsi une nouvelle vie à une pièce que nous avons tou.te.s dans nos placards.

Ce qui rend ce look si irrésistible, c’est d’ailleurs ça, le fait qu’il défie les conventions tout en restant accessible. Les manches tombantes ajoutent du volume et du mouvement au niveau des hanches, créant un contraste avec le haut plus ajusté. Ce jeu sur les proportions met en valeur la silhouette d’Ashley sans en faire trop. En détournant une pièce aussi basique qu’une chemise, elle démontre ainsi que la mode est avant tout une question de créativité et de confiance en soi. Et en ajoutant quelques accessoires choisis avec soin (sandales blanches à talons, boucles d’oreilles, montre), cela donne un équilibre parfait entre l’effortless et le chic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Comment reproduire le look d’Ashley Graham ?

Si vous êtes intrigué.e par ce look, bonne nouvelle : c’est plus simple que cela n’y paraît. Voici comment Ashley Graham a procédé, et comment vous pouvez, vous aussi, adopter cette tenue.

Choisir la bonne chemise. Pour ce look, Ashley a opté pour une chemise rayée bleu et blanc, un classique indémodable. La clé ici est de choisir une chemise suffisamment longue pour couvrir ce qu’il faut, mais suffisamment légère pour être portée de façon confortable en guise de jupe. Privilégiez donc une chemise en coton ou en lin , des matières respirantes parfaites pour l’été.

Pour ce look, Ashley a opté pour une chemise rayée bleu et blanc, un classique indémodable. La clé ici est de pour couvrir ce qu’il faut, mais suffisamment légère pour être portée de façon confortable en guise de jupe. Privilégiez donc une chemise , des matières respirantes parfaites pour l’été. Associer un haut simple, mais stylé. Pour le haut, Ashley a choisi une robe courte blanche et bleue, à rayures également, avec un décolleté rond et sans manches. Ce choix crée une continuité visuelle avec la chemise portée en jupe, tout en conservant une certaine simplicité qui équilibre l’ensemble de la tenue.

Pour le haut, Ashley a choisi une robe courte blanche et bleue, à rayures également, avec un décolleté rond et sans manches. Ce choix crée une continuité visuelle avec la chemise portée en jupe, tout en conservant une certaine simplicité qui équilibre l’ensemble de la tenue. Accessoiriser avec goût. Pour compléter son ensemble, Ashley a misé sur des accessoires minimalistes, mais élégants. Une paire de sandales blanches à talons a été choisie pour ajouter une touche chic à l’ensemble. Côté bijoux, elle a opté pour des boucles d’oreilles argentées et une montre assortie. Des choix discrets qui permettent à la tenue de rester la vedette.

À noter : notre petit doigt nous informe qu’il s’agirait peut-être d’une seule et même pièce mode, un ensemble « effet robe-jupe chemise » de la marque britannique de streetwear de luxe Charles Jeffrey Loverboy. Quoi qu’il en soit, ce look d’Ashley Graham est reproductible en associant soi-même une robe et une chemise. Peu importe votre morphologie ou âge, vous pouvez vous aussi oser réinventer la chemise bleue (ou toute autre pièce) en jouant avec les volumes, les textures et les accessoires.

Ashley Graham, par cette astuce mode simple, mais brillante, nous rappelle que la mode n’est pas figée. Il suffit parfois d’un petit twist pour transformer une pièce dite banale en une tenue sensationnelle. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre dressing et que vous hésiterez entre vos tenues, rappelez-vous de ce look audacieux d’Ashley Graham. Osez, réinventez, et surtout, amusez-vous avec la mode !