Tennispelaaja Serena Williams tuo leopardikuvioon yllättävän uuden käänteen.

Amerikkalainen tennispelaaja Serena Williams palasi hiljattain leopardikuvioon odottamattomalla kauneusvinkillä, joka käänsi päitä – ja sytytti trendin uudelleen.

Sports Illustrated -lehden juhlat Floridassa

Serena Williams osallistui Sports Illustrated Race Weekend Kickoff -tapahtumaan Surf Club -ravintolassa Surfsidessa, Floridassa, 30. huhtikuuta 2026. Tämä yksityistilaisuus kokosi yhteen julkkiksia ja urheilijoita vain päiviä ennen Formula 1 Miamin Grand Prix'tä – jota varten Serena Williams oli myös läsnä katsomossa seuraavana päivänä Ferrarin testiajossa.

Liukuvärjätty leopardikuvioinen mekko

Asukokonaisuuden pääosassa oli vartalonmyötäinen, korkealla kaula-aukolla varustettu maksimekko, jonka ruskea ja kultainen leopardikuvio hiipui vähitellen vartaloa pitkin syvän mustaan helmaan jaloissa. Tämä liukuvärjäys – eläinkuviosta yksiväriseen – antoi mekolle odottamattoman hienostuneisuuden.

Yllättävä yksityiskohta: valkaistut kulmakarvat

Juuri tämä kauneusyksityiskohta herätti kaikki reaktiot sosiaalisessa mediassa. Serena Williamsilla oli ilmeisesti valkaistut kulmakarvat yhdistettynä pehmeisiin vaaleisiin laineisiin. Tämä valinta, joka sijoittaa mestarin "valkaistujen kulmakarvojen" trendin kannattajien joukkoon – trendi oli suosittu catwalkeilla ennen sosiaalisen median valloitusta – muutti hänen tyylinsä tasapainon täysin tehden siitä avantgardistisemman.

Seuraavana päivänä: päästä varpaisiin valkoinen pellavainen ilme, täysin päinvastainen kuin voisi odottaa.

Tapahtuman jälkeisenä päivänä Serena Williams muutti tyyliään täysin ja pukeutui Miamin Formula 1 Grand Prix'ssä kokonaan valkoiseen pellava-asuun: cargo-liivi, jossa oli suuret taskut ja käsittelemätön helma, valkoisen paidan ja pellavaisten kiristysnyörillä varustettujen housujen päällä. Hän piti samat kerrostetut kaulakorut, mutta valitsi tummemman huulen ja auringon suuteleman poskipunan. Kaksi kontrastia edustavaa tyyliä 24 tunnissa – ja molemmat huokuivat yhtä helposti.

Liukuvärjätty leopardikuvioinen mekko, valkaistut kulmakarvat ja musta bleiseri - Serena Williams on jälleen kerran osoittanut tietävänsä, miten asusta tehdään ennalta-arvaamaton.