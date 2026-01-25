Kahden lapsen äitinä tämä amerikkalainen malli valaisee lumihuiput.

Jasmine Tookes, ikoninen Victoria's Secret -malli ja kahden lapsen äiti, sytytti hiljattain Instagramin liekkeihin julkaisemalla kuvasarjan henkeäsalpaavan lumisissa maisemissa. Amerikkalainen malli näyttää säteilevältä poseeratessaan ultra-chicissä kokomustassa asussa: Goldberghin vartalonmyötäisessä urheiluasussa, joka yhdistää eleganssin ja toimivuuden vuoristovaelluksiin.

Ulkonäkö, jota ylistetään kaikkialla sosiaalisessa mediassa

Nämä tammikuun puolivälissä julkaistut kuvat vangitsevat hänen magneettisen auransa koskemattoman lumen keskellä henkeäsalpaavien vuoristonäkymien ja minimalistisen tyylin kera. Mia Victorian (syntynyt vuonna 2023) ja äskettäin syntyneen toisen lapsen äitinä hän ilmentää voimakasta ja rauhallista naisellisuutta. Fanien reaktiot ovat olleet yksimielisiä ja innostuneita: "Upea", "Uskomaton aura", "Näyttää James Bond -elokuvalta, rakastan sitä".

Hänen postaustensa alle tulvii kommentteja, joissa ylistetään hänen karismaansa ja tyyliään, joka muuttaa lumen Hollywood-tausaksi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jasmine on loistanut talvisissa mustissa vaatteissa – hän jakoi jo samanlaisen treeniasun 17. tammikuuta – mutta tämä korkealla sijaitseva treeni vahvistaa hänen imagoaan inspiroivana naisena, joka tasapainottelee onnistuneesti äitiyden ja huippuuran välillä.

Säteilevä äiti ja ajaton enkeli

Käveltyään Victoria's Secret -muotinäytöksen catwalkilla vuoden 2025 yhdeksännellä kuulla raskaana, Jasmine Tookes jatkaa vanhemmuuden ilojen juhlimista sosiaalisessa mediassa. Hän on ollut naimisissa yrittäjä Juan David Borreron kanssa vuodesta 2021 lähtien, ja hän jakaa aitoja perheen hetkiä todistaen, että mallintyö mahdollistaa myös henkilökohtaisen tasapainon. Hänen luminen julkaisunsa kaukana catwalkilta näyttää naisen, joka luonnollisesti kirkastaa kylmimmätkin olosuhteet ja inspiroi tuhansia seuraajia tyylikkyydellään.

Nämä talvikuvat tuovat mieleen Jasmine Tookesin nopean nousun, erityisesti Victoria's Secret -enkelinä vuodesta 2015 lähtien. Valitsemalla lumen ja mustan loistamaan hän yhdistää muodin, luonnon ja äitiyden kiehtovassa visuaalisessa kertomuksessa.