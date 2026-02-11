Search here...

Angelina Jolie esiintyi näyttävästi Pariisissa hopeisessa mekossa.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Pysyttyään hiljaa useita kuukausia Angelina Jolie teki näyttävän paluun Pariisissa elokuvan "Couture" ensi-illassa. Tämä oli hänen ensimmäinen punaisella matolla esiintymisensä vuonna 2026. Ajattomalle tyylitajulleen uskollisena amerikkalainen näyttelijä lumosi valokuvaajien ja fanien huomion Sarah Burtonin suunnittelemassa ylellisessä Givenchyn hopeisessa mekossa.

Elegantti paluu

Pariisin punaisella matolla Angelina Jolie valitsi minimalistisen ja hienostuneen lookin, jota täydensivät säteilevä meikki ja tuuhea kampaus – todella klassinen mutta tehokas föönattu kampaus. Tällä lookilla näyttelijätär näyttää löytävän uudelleen legendansa luoneen eleganssin, joka on kaukana viime vuosien hillitymmistä esiintymisistä.

Näyttelijällä intensiivinen luova kausi

Vaikka Angelina Jolie on ollut viime aikoina harvinainen näky punaisella matolla, se ei johdu työn puutteesta. Viime kuukausina hän on ottanut vastaan useita elokuvaprojekteja. Esimerkiksi syksyllä hän kuvasi Fredrik Backmanin romaaniin perustuvaa elokuvaa "Anxious People" ja valmistautuu esiintymään trillerissä "Sunny", jossa hän esittää äitiä, joka on valmis tekemään mitä tahansa suojellakseen poikiaan huumeparonilta.

Kaksi muuta elokuvaa on myös kehitteillä: Halle Berryn tähdittämä toimintaelokuva ”Maude v. Maude” ja Doug Limanin (Mr. & Mrs. Smith) ohjaama vakoilutrilleri ”The Initiative”. Nämä projektit merkitsevät Angelinan odotettua paluuta vahvoihin rooleihin – genreen, jota hän on hallinnut elokuvista ”Salt” ja ”Wanted”.

Angelina Jolie näyttää lähestyvän vuotta 2026 harvinaisen tasapainoisesti: tyylikkäästi punaisella matolla ja vahvasti uravalinnoissaan. Hänen hiljattainen esiintymisensä Pariisissa ei ollut vain "muotihetki", vaan hiljainen lausunto: henkilökohtaisista myrskyistä huolimatta Angelina Jolie on edelleen sitkeä ikoni, joka kykenee loistamaan valoaan usein synkemmässä kuin häikäisevässä maailmassa.

