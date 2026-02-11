Search here...

"Kehoni on muuttunut": 46-vuotias Kelly Brook syleilee kehoaan paljon puhutussa kuvaussessiossa

Fabienne Ba.
@iamkb/Instagram

Lähestyessään viisikymppisiä brittiläinen malli ja näyttelijä Kelly Brook poseerasi sarjassa valokuvia, joissa hän esitteli kehoaan ja keskusteli sen kehityksestä ystävällisesti ja itsevarmasti. Tämä valokuvallinen hetki sytytti uudelleen keskustelut itsensä hyväksymisestä ja niin kutsuttujen kypsien vartaloiden esittämisestä.

Avoin katsaus kehon evoluutioon

Kelly Brook selittää tässä uudessa kuvauksessa, ettei hän näytä enää samalta kuin kaksikymmentä vuotta sitten ja että hän haluaa näyttää suodattamattomina muutokset, joita hänen kehonsa on ajan myötä kokenut. Hän korostaa, ettei kuvia saa retusoida näiden luonnollisten muutosten piilottamiseksi, ja korostaa, että kehonsa esittely on tapa vahvistaa hänen tyytyväisyyttään yli 40-vuotiaana naisena.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kelly Brookin (@iamkb) jakama julkaisu

Kehopositiivinen lähestymistapa keskustelun ytimessä

Kelly Brookin aloite on osa kehopositiiviseksi kuvailtua liikettä, jonka tavoitteena on juhlistaa kaikkia kehotyyppejä ilman tiukkoja kauneusstandardeja. Tämä kanta tulee mediakontekstissa, jossa kehonkuvan normeista keskustellaan säännöllisesti ja jossa median odotetaan yhä monimuotoisempia kehon representaatioita.

Yleisön reaktiot ja palaute

Kuvien ja Kelly Brookin kommenttien julkaiseminen herätti monenlaisia reaktioita, ja monet ylistivät hänen rehellisyyttään ja hyväksynnän sanomaansa. Joillekin tarkkailijoille niin kutsutun kypsän vartalon näyttäminen sellaisena kuin se todella on, auttaa laajentamaan näkökulmia kauneuteen viihdeteollisuudessa usein arvostettujen laihuuden tai ikuisen nuoruuden paineiden ulkopuolelle.

Kelly Brookin ele on enemmän kuin pelkkä valokuvaus, jotkut pitävät sitä vahvistuksena siitä, että aistillisuus ja keho eivät rajoitu tiettyyn ikään tai esteettiseen standardiin, vaan niitä voidaan kokea ja juhlistaa kaikissa elämänvaiheissa.

Viime kädessä tämä asenne edistää laajempaa keskustelua itsetunnosta, kehon monimuotoisuudesta ja mediarepresentaatioista, erityisesti naisten kohdalla, joilla on ollut pitkä ura julkisuudessa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Miksi Dua Lipan kuva perunalastujen kanssa herättää niin paljon keskustelua Ranskassa?
Article suivant
Meghan Markle omaksuu retrohenkisen "Old Hollywood" -lookin upealla mekolla ja viitalla.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Meghan Markle omaksuu retrohenkisen "Old Hollywood" -lookin upealla mekolla ja viitalla.

Meghan Markle esiintyi hiljattain näyttävästi hyväntekeväisyystapahtumassa Los Angelesissa, jossa hän yllätti kaikki erityisen hienostuneella tyylillään. Hän poikkesi tavanomaisesta...

Miksi Dua Lipan kuva perunalastujen kanssa herättää niin paljon keskustelua Ranskassa?

Brittiläisalbaanialainen-kosovolainen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa jakoi hiljattain Instagramissa kuvan ostoskoristaan, joka sisälsi useita pusseja ranskalaismerkin sipsejä. Tämä herätti yllättävän...

Entinen maajoukkuejalkapalloilija yllättää akrobaattisella suorituksella vedessä

Entinen ranskalainen maajoukkuejalkapalloilija ja Canal+:n kommentaattori Laure Boulleau hämmästytti Instagram-seuraajiaan merellä tehdyllä akrobatialla muistuttaen kaikkia, että hänen jalkapallolahjakkuutensa...

Konsertin aikana Shakira kaatuu lavalle ja huolestuttaa fanejaan.

San Salvadorissa, El Salvadorissa, pidetyssä konsertissa Shakira aiheutti kohua kaatumalla lavalle, mikä huolestutti fanejaan välittömästi. Nilkan nyrjähdyksestä huolimatta...

Vuosia myöhemmin Lady Dianan entinen kampaaja paljastaa kauneusrutiininsa

Vuosia kuolemansa jälkeen Lady Diana jatkaa inspiraatiota ajattomalla eleganssillaan ja yksinkertaisella kauneudellaan. Richard Dalton, hänen entinen kampaajansa ,...

Tällä ruskealla hiusvärillä Taylor Swift on tehnyt yhden silmiinpistävimmistä hiusmuodonmuutoksista.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Taylor Swift herätti suurta kohua paljastamalla itsestään brunetteversion uudessa musiikkivideossaan "Opalite", jossa hän rikkoi häntä pitkään...

© 2025 The Body Optimist