"Hän liioittelee": Tämän urheilijan reaktio olympiavoiton jälkeen on yllättävä

Léa Michel
Milanon 1 000 metrin olympiavoittajaksi kruunattu hollantilainen pikaluistelija Jutta Leerdam yllätti kaikki – ei vain murskavoitollaan, vaan erityisesti kilpailun jälkeisellä käytöksellään. Urheilijaa, jota usein leimataan "diivaksi" "luksuselämänsä" ja huolellisesti muotoillun julkisuuskuvansa vuoksi, tarjosi tunteita ja urheiluhenkeä täynnä olevan hetken, joka kiehtoi sosiaalista mediaa.

Ennätysvoitto ja odottamaton ele

Yleisön hurratessa Jutta Leerdam ylitti maaliviivan historiallisessa ajassa 1.12.31 rikkoen naisten 1000 metrin olympiaennätyksen. Tuskin hän oli saavuttanut tämän saavutuksen, kun mestari juoksi kohti kilpailijaansa ja maanmieheään Femke Kokia, joka oli tullut lunastamaan hopeamitalia. Näky, vaikka se olikin tavallinen voiton kannalta, herätti kuitenkin reaktioita sosiaalisessa mediassa: "Hän liioittelee", "Hänen täytyy rauhoittua".

Hänen "diiva"-kuvansa kritiikki

Jutta Leerdam oli ollut kiistan keskipisteenä useiden kuukausien ajan. Hänen valintansa matkustaa yksityiskoneella, erityisesti päästäkseen Milanon-Cortinan kisoihin, ja hänen huomiota herättävä poissaolonsa avajaisseremoniasta olivat ruokkineet keskustelua Alankomaissa. Jotkut tarkkailijat, kuten entinen jalkapalloilija Johan Derksen, eivät peitelleet sanojaan: "Hänen käytöksensä on diivan käytöstä, ja hollantilaiset alkavat kyllästyä siihen", hän julisti vähän ennen kilpailuja.

Kritiikki voimistui entisestään, koska Jutta Leerdam jakaa elämänsä amerikkalaisen vaikuttajan ja nyrkkeilijän Jake Paulin kanssa, joka on usein tabloidien valokeilassa. Hänen imagonsa oli jyrkässä ristiriidassa joukkuetovereidensa hillitymmän kuvan kanssa.

Kuvan käänne ja pyhitys

Milanon lumisateen alla Jutta Leerdam muutti imagoaan yhdellä eleellä 10. helmikuuta 2026. Hänen syleilynsä Kokin kanssa symboloi mestarin toista puolta: herkän, omistautuneen ja lajilleen syvästi omistautuneen urheilijan luonnetta. Katsomossa Jake Paul seurasi kyyneleet silmissään kihlattunsa historiallista suoritusta.

Sosiaalisessa mediassa hän ylisti sitä "elämänsä suurimmaksi hetkeksi", mikä on osoitus hänen horjumattomasta tuestaan kuukausien kritiikin jälkeen. Tämä kultamitali antaa Jutta Leerdamille myös mahdollisuuden tehdä historiaa: hänestä tuli ensimmäinen hollantilainen nainen, joka voitti kultamitalin Milanon-Cortinan olympialaisissa 2026, neljä vuotta Pekingin hopeamitalin jälkeen.

Lyhyesti sanottuna Jutta Leerdam on osoittanut, että sosiaalisen median viilun takana piilee todellinen urheilija, jota ajavat intohimo ja toveruus. Vaikka jotkut saattavat silti ajatella, että hän "liioittelee", hänen spontaani reaktionsa osoittaa, että hän yksinkertaisesti tietää, miten tehdä oikein oikeaan aikaan – sekä jäällä että sydämessään.

