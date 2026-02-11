Search here...

43-vuotiaana Anne Hathaway valitsee eleganssin höyhenkoristellulla mekolla.

@annehathaway/Instagram

Anne Hathaway aloitti hiljattain New Yorkin muotiviikot 2026 häikäisevän elegantilla asulla. Amerikkalainen näyttelijä valitsi ylleen mustan Ralph Laurenin höyhenillä koristellun iltapuvun, joka aiheutti melkoisen kohun näytöksen eturivissä.

Mekko, jossa on huolellisesti harkitut yksityiskohdat

Ralph Laurenin syys/talvi 2026 -malliston näytökseen Anne Hathaway valitsi läpikuultavan mustan puvun, jossa oli korkea kaulus ja veistoksellinen siluetti. Asuun kuului syvään uurrettu selkämys, joka ulottui helmaan asti, ja herkät pitsikerrokset loivat taidokkaasti harkitun läpikuultavuuden vuorovaikutuksen. Pitkä tyllilaahus ja epäsymmetriset pitsiyksityiskohdat lisäsivät asuun couture-ulottuvuuden. Anne Hathaway kietoi myös vintage-henkisen suklaanvärisen höyhenhuivin käsivarsiensa ympärille, joka oli kunnianosoitus Hollywood-tyylin kulta-ajalle.

Miranda Priestlyn arvoinen ulkonäkö

Eturivissä istuva Anne Hathaway ylisuuret mustat aurinkolasit päässään näytti siltä kuin olisi astunut suoraan roolistaan elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan". Hänen asussaan yhdistyivät itsevarmuus ja hienostuneisuus – täydellinen tasapaino. Hänen kampauksensa, hulmuava millenniaalien kylkijakaus hänen tavaramerkikseen muodostuneissa ruskeissa hiuksissaan, toi vaivattoman silauksen, kun taas puuterinen pinkki meikki kirkasti hänen ihoaan. Muutamat kultaiset korvakorut – minimalistiset korvakorut ja rannekoruilla koristellut ranteet – täydensivät tämän hienostuneen ilmeen.

Kunnianosoitus hänen paluustaan muotielokuvien pariin

Tämä esiintyminen ei voisi olla ajankohtaisempi: Anne Hathaway valmistautuu "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" -elokuvan julkaisuun, joka on määrä tapahtua toukokuussa. Ensimmäiset kuvat kuvauksista vihjaavat jo Andy Sachsin paluuseen itsevarmempana ja tyylikkäämpänä kuin koskaan. Jotkut jopa näkevät sen eräänlaisena "metodipukeutumisena" – näyttelijättäret ovat jo uppoutuneet rooliinsa journalistista muoti-ikoniksi omaksumalla New Yorkin haute couturen koodeja.

Muotiviikoilla Anne Hathaway ei lopulta aiheuttanut vain sensaatiota: hän teki tyylilausunnon. Näyttelijä ilmentää uudenlaista eleganssia – hienostunutta, itsevarmaa ja vapaata perinteistä. Hän ei ole koskaan vaikuttanut lähempänä valkokankaan alter egoaan (Paholainen pukeutuu Pradaan): vahvaa naista, joka on tietoinen voimastaan ja täydellisen rennosti valokeilassa.

Angelina Jolie esiintyi näyttävästi Pariisissa hopeisessa mekossa.

