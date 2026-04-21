Anne Hathaway tekee vaikutuksen runsaassa punaisessa mekossa

Kaksikymmentä vuotta Andy Sachsin roolin näyttelemisen jälkeen elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan", amerikkalainen näyttelijä Anne Hathaway jatkaa tyylitajunsa loistamista. Odotetun jatko-osan maailmanensi-illassa hän hallitsi punaista mattoa.

Maailman ensimmäinen muodin lipun alla

"Paholainen pukeutuu Pradaan 2" -elokuvan maailmanensi-ilta pidettiin New Yorkissa Lincoln Centerin edessä, ja koko alkuperäinen näyttelijäkaarti: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ja Stanley Tucci kokoontuivat yhteen. Tapahtuma täytti kaikki odotukset muodin osalta, ja mukana oli Louis Vuittonin, Givenchyn, Schiaparellin ja monien muiden luomuksia.

Näyttelijät olivat päättäneet, että ensi-illassa käytetyt asut lahjoitettaisiin toimittajien suojelukomitealle jo seuraavana päivänä – symbolinen ele, joka toi uuden ulottuvuuden tähän jo ennestään innolla odotettuun iltaan.

Louis Vuittonin mittatilaustyönä tehty, punainen ja veistoksellinen mekko

Erin Walshin stailaama Anne Hathaway valitsi mittatilaustyönä tehdyn punaisen satiinipuvun, jonka Nicolas Ghesquière oli suunnitellut Louis Vuittonille. Puvun pääntien molemmissa päissä oli terävät sarvet. Strukturoitu, puhdaslinjainen ja tarkka yläosa jätti runsaasti tilaa liioitellun runsaalle hameelle, jonka laskostetut, kohokuvioidut koristeet antoivat siluetille arkkitehtonisen ja graafisen luonteen, joka oli kaukana perinteisestä tanssiaispuvusta.

Anne Hathaway täydensi asun yhteensopivilla avokorkoisilla kengillä, roikkuvilla korvakoruilla, rubiinisormuksella ja timanttirannekorulla. Ruusuinen meikki ja pehmeä kampaus viimeistelivät lookin, jossa kaikki päästä varpaisiin oli täydellisessä harmoniassa itsevarman värimaailman kanssa.

Katso tämä postaus Instagramissa Zoom TV:n (@zoomtv) jakama julkaisu

Muotilehdistön näkökulma

Tarkkailijoiden keskuudessa reaktio oli yksimielinen: "Tämä on se Anne, jonka tunnemme ja rakastamme: klassinen mutta moderni, romanttinen, mutta terävöitetty arkkitehtonisella viimeistelyllä, joka hillitsee makeutta. Ja punainen on aina ollut hänen värinsä – vaikutus oli välitön." Korsetilla varustetun yläosan ja täyteläisen hameen ansiosta asu kunnioitti klassista haute couturea samalla omaksuen ehdottomasti modernia rohkeutta.

Yhdellä illan mieleenpainuvimmista esiintymisistä Anne Hathaway muistutti kaikkia siitä, että hän ei ole vain ikoninen näyttelijä, vaan myös todellinen tyyli-ikoni. Yksi asia on varma: kaksikymmentä vuotta "Paholainen pukeutuu Pradaan" -elokuvan jälkeen hän jatkaa trendien sanelemista – ja tekee punaisesta matosta leikkikenttänsä.