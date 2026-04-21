Laulaja Christina Aguileran mekko ja leikkaus aiheuttivat sensaation punaisella matolla.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Christina Aguilera ei tullut Breakthrough Prize 2026 -gaalaan vain esiintyäkseen. Hän teki näyttävän sisääntulon kahdella tavalla: glam-chic mustassa mekossa ja hiustenleikkauksessa, joka yllätti kaikki.

Päästä varpaisiin suunniteltu tyyli

Christina Aguilera paljasti Santa Monicassa 18. huhtikuuta 2026 järjestetyssä 12. Breakthrough-palkintogaalassa asun, josta tuli nopeasti yksi illan puhutuimmista. Laulaja esiintyi mustassa, olkapäitä paljastavassa mekossa, jonka strukturoitu, nahkajäljitelmäinen yläosa loi tiimalasin siluetin. Hame muuttui vähitellen laskostetuksi, puoliläpikuultavaksi paneeliksi, jotka loivat kontrastin yläosan muodollisuudelle. Kevyt laahus selässä pehmensi kokonaisilmettä.

Illanviettoon Christina Aguileran seurassa oli hänen kihlattunsa Matthew Rutler, joka näytti elegantilta mustassa puvussaan. Yhdessä he muodostivat yhden tyylikkäimmistä pareista tämän vuoden Breakthrough-palkintogaalassa, jota kutsutaan lempinimeltään "tieteen Oscareiksi".

Mustan teeman mukaiset asusteet

Christina Aguilera täydensi asunsa kaulakorulla, jossa oli tiukasti punotussa timanttiketjussa suuri tumma kivi, herkällä rannekkeella ja useilla sormuksilla. Mustat teräväkärkiset avokkaat viimeistelivät täysin yksivärisen ilmeen, joka oli yhtenäinen ensisilmäyksestä viimeiseen yksityiskohtaan.

Todellinen yllätys: hiustenleikkaus

Vaikka mekko varmasti herätti huomiota, eniten reaktioita herätti hänen uusi hiuksensa. Pitkistä vaaleista hiuksistaan tunnettu Christina Aguilera saapui lavalle leukamittaisella polkkatukkallaan, jossa oli hieman kiharretut latvat, jotka kehystävät hänen kasvojaan puhtaalla, lähes geometrisella tavalla. Hänen tavaramerkkinsä on mikrootsa. Kampaaja Yuichi Ishidan stailaama leikkaus tasapainottelee rohkean modernin tyylin ja hienostuneen eleganssin välillä.

Valitsemalla täydellisesti toteutetun kokomustan lookin ja dramaattisen hiusmuodonmuutoksen Christina Aguilera osoitti osaavansa yllättää. Yhdistämällä klassisen hienostuneisuuden moderniin twistiin hän loi ikimuistoisen esiintymisen ja vahvisti asemansa ikonina, joka kykenee uudistumaan jäämättä koskaan huomaamatta.