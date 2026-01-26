Search here...

38-vuotiaana tämä malli uskaltaa pukeutua lyhyeen lookiin lumessa

Itävallan Alpeilla lomaillessaan brittiläinen malli ja yrittäjä Rosie Huntington-Whiteley poseerasi valkoisessa asussa kermanvärisen tekoturkistakkin, yhteensopivan hatun ja pörröisten saappaiden alla lumihuippuisten vuorten taustalla. Tämä kontrasti hänen ihonsa ja napakylmyyden välillä aiheutti sensaation Instagramissa ja keräsi miljoonia katselukertoja.

"After ski" -tyyliin

Rosie Huntington-Whiteley poseeraa Instagram-karusellissaan 9. tammikuuta 2026 Alo Yoga -asussa: minimalistisessa valkoisessa kolmiotopissa, lyhyessä, ylellisessä tekoturkistakissa ja pörröisessä pipossa, kaikki seisten nilkkaan ulottuvassa lumessa. Hän avaa takin napit osittain paljastaen vatsansa, hänen laineikkaat vaaleat hiuksensa hulmuavat turkiksen yli alppimökkien taustalla. Tämä asu on tyypillinen hänen "minimalistisen glam"-estetiikansa mukaisesti.

Fanit ovat tulessa, huolestuneet ovat varuillaan

Kommentit pursuavat ihailua: "Olet jumalatar" tai "Miten onnistut näyttämään niin täydelliseltä lumessa?" Monet ylistävät hänen rohkeuttaan ja raskauden jälkeistä vartaloaan. Toiset taas ovat huolissaan kylmyydestä: "Eikö hän palele noin lyhyessä mekossa?" , "Niin kaunis, mutta minua palelee hänen vuokseen!" , "Miten hän ei palele?" . Ihailun ja huolen väistyessä julkaisu ei jätä ketään kylmäksi, ja kuva tuottaa edelleen reaktioita ja tuhansia tykkäyksiä ja jakoja.

Rosie Huntington-Whiteley mullistaa talvityylin valkoisella asulla lumessa ja todistaa, että eleganssi ja ripaus jännitystä voivat sopia yhteen. Hän luo tyylin, joka jakaa mielipiteitä voittaakseen ihmiset paremmin puolelleen.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
