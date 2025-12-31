Auringon alla Elizabeth Hurley (60-vuotias) esittelee vartaloaan

Elizabeth Hurley jatkaa horjumattoman itseluottamuksen osoittamista. Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja jakoi Instagramissa kuvan uima-asussa, joka vangitsee pitkän kesän olemuksen talvesta huolimatta ja paljastaa valokuvausvinkin, jonka hän on oppinut muotimaailman suurelta nimeltä.

"Mafiavaiman" asu, joka korostaa hänen vartaloaan

Tässä postauksessa Elizabeth Hurley poseeraa aurinkoisella rannalla yllään leopardikuvioinen uimapuku kultaisilla ketjuilla – vuoden 2000 "mafiavaimo"-trendi, joka korostaa hänen vartaloaan. Syvälle uurretut kolmiokuvioiset ylä- ja alaosat, joita korostavat ketjut ja metallisoljet, täydentävät täydellisesti hänen ruskeita ja kastanjanruskeita hiuksiaan vaaleilla raidoilla.

Vain päiviä sen jälkeen, kun "Austin Powers"- ja "Royals"-näyttelijät olivat viettäneet joulua yhteensopivassa juhlavassa pyjamassa kumppaninsa Billy Ray Cyrusin kanssa, he valitsivat kesäisen lookin: tavaramerkikseen muodostuneen savuisen silmämeikin, mustan eyelinerin, nude-huulet ja korvakorut ripauksen kimallusta tuomaan. Kuvateksti? "Elämä on rantaa", yksinkertainen ja mielikuvituksellinen.

Steven Meiseliltä opittu idioottivarma valokuvaustemppu

Elizabeth Hurley ei vain poseeraa; hän jakaa vinkin, jonka hän sai ensimmäisistä kuvauksistaan American Voguen kanteen vuonna 1998, jotka otti legendaarinen valokuvaaja Steven Meisel. "Meisel opetti minulle, kuinka tärkeä vastavalo on imartelevan rantakuvan saamiseksi", hän selittää. Kuvassa hän esittelee tekniikkaa nojaten kookospalmuun, auringonvalon taustalla luoden valokehän, joka korostaa hänen vartaloaan ja valaisee hänen ihoaan. Se on kikka, jota hän käyttää edelleen tänäkin päivänä "täydellisten" tulosten saavuttamiseksi.

Elizabeth Hurley ilmentää visiota lumoavasta ja urheilullisesta ikääntymisestä. Oman brändinsä luojana hän esiintyy usein uima-asuissa ympäri vuoden. Tämä vuoden 2025 lopulla jaettu julkaisu inspiroi tuhansia faneja, jotka ihailevat hänen kauneuttaan auringossa.