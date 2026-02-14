"Haluaisin poistaa kaiken": 40 miljoonalla seuraajallaan oleva Madison Beer varoittaa sosiaalisen median paineesta

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer on yksi sukupolvensa seuratuimmista artisteista. Yli 40 miljoonalla seuraajallaan Instagramissa ja 21 miljoonalla TikTokissa hän nauttii näkyvyydestä, jota monet kadehtisivat. Tällä jatkuvalla näkyvyydellä on kuitenkin hintansa.

"Todella huono" suhde sosiaaliseen mediaan

The Hollywood Reporterin haastattelussa "Make You Mine" -kappaleen laulaja tunnusti, että hänellä on "todella huono" suhde sosiaaliseen mediaan. "Olen jatkuvasti ahdistunut ja haluan usein poistaa kaikki tilini", hän selitti. Hän kuvaili "jatkuvaa köydenvetoa": toisaalta tunteellisten, joskus itkuisten fanien kannustusviestejä, jotka kertovat hänelle, kuinka paljon hänen musiikkinsa merkitsee heille; toisaalta ilkeitä videoita tai julkaisuja, jotka kohdistuvat suoraan häneen. "Todellisuudessa näen aina vihamielisen videon tai ilkeän twiitin", hän tiivisti.

"Minun pitäisi olla huolissani, jos näen itsestäni ilkeän videon."

Madison Beer korostaa "epäoikeudenmukaisuuden tunnetta". Hänen mukaansa useimmat hänen ikäisensä nuoret naiset voivat selata TikTokia ilman erityistä pelkoa. Hänelle kokemus on erilainen: "Minun on istuttava siinä tietäen, että saatan törmätä ikävään videoon minusta." Hän selittää, että vaikka se saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä verrattuna muihin vaikeuksiin, tämä päivittäinen paine on edelleen uuvuttavaa. Pelko löytää ankara kritiikki tai nöyryyttävä sisältö muuttaa yksinkertaisen rentoutumishetken ahdistuksen lähteeksi.

Taiteilija menee pidemmälle ja toteaa, että digitaalisten alustojen intensiivinen käyttö tuntuu hänestä "luonnottomalta". "Meillä on sellainen vaikutelma, että esiinnymme aina", hän selittää, ikään kuin kaikki esittelisivät jatkuvasti huolellisesti lavastettua portfoliota.

Kyberkiusaamisen leimaama menneisyys

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun laulaja on puhunut sosiaalisen median vaikutuksesta mielenterveyteensä. Vuonna 2023 julkaistussa kirjassaan "The Half of It" hän vaati internetin käyttäjiltä suurempaa vastuuta ja empatiaa. Nyt, uuden albuminsa "Locket" julkaistua viime kuussa ja uransa jatkaessa nousuaan, Madison Beer muistuttaa meitä siitä, että digitaalinen kuuluisuus ei ole synonyymi mielenrauhalle. Hänen tarinansa korostaa usein vähäteltyä todellisuutta: vaikuttavien lukujen ja tykkäysten takana psykologinen paine voi olla jatkuvaa.

Jakamalla epäilyksensä taiteilija avaa laajemman keskustelun sosiaalisen median roolista elämässämme. Pitäisikö meidän kaikesta huolimatta pysyä yllä yhteyttämme yhteisöömme? Vai pitäisikö meidän ottaa etäisyyttä itseemme mielenterveytemme säilyttämiseksi? Madison Beer ei tarjoa henkilökohtaisten pohdintojensa kautta lopullista vastausta, mutta hän pukee sanoiksi sukupolvien levottomuuden, joka ulottuu paljon hänen omien kokemustensa ulkopuolelle.