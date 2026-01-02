Celine Dion rikkoo hiljaisuuden liikuttavalla uudenvuodentervehdyksellä

Celine Dion rikkoi pitkän hiljaisuuden sosiaalisessa mediassa 31. joulukuuta 2025 liikuttavalla videolla, jolla hän toivotti vuoden 2026 tervetulleeksi. Valkoiseen takkiin ja kimaltelevaan paljettitoppiin pukeutunut laulaja näyttää säteilevältä ja lähettää terveisensä englanniksi, tekstitettynä ranskaksi.

Universaali terveyden ja rauhan viesti

"Toivon, että tämä vuosi tuo teille terveyttä, onnea ja rauhaa sydämiinne", hän sanoi liikuttuneena. Hän jatkoi lempeästi: "Toivon, että löydätte iloa pienistä asioista, voimaa vaikeina aikoina ja iloa muistoista rakkaittesi kanssa."

Katkeamaton side faneihinsa

Kosketuksena viime kuukausina saamistaan monista kannustavista viesteistä, Céline Dion ei ole unohtanut fanejaan: "Kiitos, että pidätte minut sydämissänne, olette aina minun." Hän päättää viestinsä hellästi: "Perheeltäni teidän perheellenne, toivotan teille onnellista uutta vuotta. Isoja suukkoja!"

Huumorin ja ikimuistoisten hetkien välissä

Muutamaa päivää aiemmin artisti oli yllättänyt seuraajansa pukeutumalla Grinchiksi jouluksi 2025 esittämällä itseironisen huumorin sävyttämän kappaleen "All By Myself". Hänen viimeisin julkinen esiintymisensä oli Pariisin vuoden 2024 olympialaisten avajaisissa, jossa hän liikutti katsojia tulkinnallaan kappaleesta "Hymne à l'amour" (Rakkauden hymni). Jäykkyyden vuoksi vuonna 2022 alkaneesta taiteellisesta tauostaan huolimatta Céline Dion ylläpitää näin yhteyttä faneihinsa.

Tuen ja ihailun aalto

Video keräsi nopeasti miljoonia katselukertoja ja reaktioita. Fanit ylistivät hänen vahvuuttaan: "Kuningatar! Rohkeutesi inspiroi meitä." Myös julkkikset ilmaisivat kiintymystään häneen. Monille Céline on toivon symboli kroonisesti sairaille ihmisille.

Rakkaudelle omistettu vuosi

René-Charlesin (24) ja kaksosten Eddyn ja Nelsonin (15) äiti Céline puhuu perheestään valonlähteenään. Vaikka paluuta lavalle ei ole vielä ilmoitettu, hänen viestinsä säteilee tyyneyttä ja optimismia ja vihjaa lempeästä vuodesta, joka keskittyy siihen, millä on todella merkitystä.

Tämän viestin kautta Céline Dion muistuttaa meitä siitä, että jopa vaikeina aikoina ystävällisyys ja jakaminen ovat välttämättömiä. Ilman lupauksia tai näyttäviä ilmoituksia hän tarjoaa faneilleen sen, mikä on hänelle rakkainta: äänensä, herkkyytensä ja universaalin toivon viestin.