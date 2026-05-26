"Yhtä upea kuin aina ennenkin": auringon alla Jennifer Lopez vetää kaikkien katseet puoleensa

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Muistopäivän viikonloppuna yhdysvaltalainen laulaja Jennifer Lopez tarjosi seuraajilleen aurinkoisen loman. Hän valitsi ylleen valkoisen kaksiosaisen uimapuvun ja kultaisen asusteen.

Muistopäivän viikonloppu Kalifornian auringon alla

Jennifer Lopez vietti amerikkalaisen kalenterin kohokohtiin kuuluvaa muistopäiväviikonloppua ylellisessä kalifornialaisessa kartanossaan. Hän jakoi Instagramissa karusellin aurinkoisia kuvia, jotka paljastivat rentouttavan hetken uima-altaallaan.

Uskollisena "auringonpaistetähti"-imagolleen "On the Floor" -kappaleen laulaja käytti hyväkseen tätä kesälomaa esitelläkseen ruskettunutta ihoa ja rentoa hymyä. Hän ilmentää tietynlaista kalifornialaista elämäntapaa, auringon, uima-altaan ja perheen kanssa jaettujen hetkien välillä. Asetus on maineensa arvoinen, sillä videolla hän myös vilvoittelee vedessä maaten vaaleanpunaisella puhallettavalla kellukkeella.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jennifer Lopezin (@jlo) jakama julkaisu

Valkoinen kaksiosainen uimapuku ja vartalokoru

Asukokonaisuudekseen Jennifer Lopez valitsi yksinkertaisen tyylikkään asun. Hänellä oli yllään valkoinen kaksiosainen mekko, joka koostui siististä kolmioyläosasta ja sivuilta sidottavasta alaosasta. Minimalistinen asu, kaukana hänen Las Vegasin residenssinsä paljeteilla koristelluista asuista, todentaen, että hän osaa pelata myös hillityn eleganssin kortilla.

Kaikkien huomion kiinnitti asuste. Klassisten korujen sijaan Jennifer Lopez valitsi pitkän kultaisen kaulakorun, joka laskeutui alas hänen vartaloaan kuin vartalonkoru. Hän täydensi asun raffiahatulla, nutturalla ja luonnollisella meikillä, jossa yhdistyivät ruskettuneet posket ja kiiltävät huulet.

Toinen asu, kaikki "herkkä"

Jennifer Lopezilla oli loppupäivänsä ajan yllään pitkä valkoinen pellavainen mekko, jossa oli syvään uurrettu pääntie ja laskeutuva siluetti. Kultaisilla kirjonnoilla ja pitsiyksityiskohdilla koristeltu eteerinen vaate tarjosi lähes toismaailmallisen ilmeen ja sopi täydellisesti viikonlopun kirkkaaseen tunnelmaan. Minimalistisesta kaksiosaisesta mekosta romanttiseen pellavaiseen mekkoon Jennifer Lopez esitteli saman kesävaatekaapin kahta toisiaan täydentävää puolta osoittaen jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa.

Perheen hetki hänen Bel Airin kiinteistöllään

Muodin lisäksi Jennifer Lopez halusi juhlistaa ennen kaikkea perheenyhdistämistä. "Vietän päivän rakkaideni ihmisten kanssa. Hyvää muistopäivää kaikille", hän kirjoitti kuvatekstissä poseeraten kaksostensa Maxin ja Emmen rinnalla.

Tällä yksinkertaisella veden äärellä otetulla otoksella Jennifer Lopez on jälleen kerran todistanut, että eleganssia, luonnollisuutta ja itsevarmuutta voi yhdistää valkoiseen kaksiosaiseen mekkoon ja hyvin valittuun koruun.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Ilman meikkiä keittiössään, Gwyneth Paltrow hurmaa luonnollisella ulkonäöllään

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ilman meikkiä keittiössään, Gwyneth Paltrow hurmaa luonnollisella ulkonäöllään

Kasvot paljaina ja kahvi kädessään amerikkalainen näyttelijä Gwyneth Paltrow muutti yksinkertaisen viikonloppuaamiaisen yksinkertaisuuden oppitunniksi. Goopin perustaja puolustaa luonnollista...

Zoe Saldaña teki silmiinpistävän esiintymisen mustassa kukkakuvioisessa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Zoe Saldaña juhlisti Cannesin elokuvajuhlien päättäjäisseremoniaa 23. toukokuuta 2026 erityisen elegantilla esiintymisellä. Hän...

Syytettynä "sopimattomasta" asusta, tämä vaikuttaja vastaa huumorilla

Amerikkalainen vaikuttaja Abby Baffoe, jolla on miljoonia seuraajia Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa, joutui kohun keskipisteeksi osallistuttuaan Masters-golfturnaukseen Augustassa,...

"Sävytetty siluetti": Lalisa Manobal tekee vaikutuksen retrohenkisellä urheilullisella tyylillään

Thaimaalainen tanssija, räppäri ja näyttelijä Lalisa Manobal (Lisa), BLACKPINK-ryhmän jäsen, aiheutti sensaation urheilullisella ja retrohenkisellä asullaan, joka paljastettiin...

Näyttelijä Mindy Kaling vastaa kriitikoiden iskulauseisiin hänen vartalostaan.

Intialaistaustainen yhdysvaltalainen näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja Mindy Kaling puhui hiljattain Bustle- lehden haastattelussa lukuisista kommenteista, joita hänen ulkonäkönsä...

56-vuotias näyttelijä Catherine Zeta-Jones aiheutti sensaation silmiinpistävässä punaisessa mekossa.

Tulipunaiseen ja goottilaista eleganssia säteilevään pukeutuneena brittiläinen näyttelijä Catherine Zeta-Jones lumosi kaikki Hollywood Forever -hautausmaalla Los Angelesissa. Se...