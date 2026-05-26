"Sävytetty siluetti": Lalisa Manobal tekee vaikutuksen retrohenkisellä urheilullisella tyylillään

Thaimaalainen tanssija, räppäri ja näyttelijä Lalisa Manobal (Lisa), BLACKPINK-ryhmän jäsen, aiheutti sensaation urheilullisella ja retrohenkisellä asullaan, joka paljastettiin uuden, vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoille omistetun singlensä julkaisun yhteydessä. Hänellä on värikäs, urheiluhenkinen asu, joka valloitti hänen seuraajansa välittömästi.

Silmiinpistävä retro-sporttinen ilme

Tämän asun ytimessä on sporttinen asu kirkkaissa, kontrastiväreissä. Lalisa Manobalilla (Lisa) on yllään keltainen crop toppi, jota koristaa sinisellä sana "PB", ja sen hän yhdistää kirkkaansinisiin shortseihin, joissa on keltainen tähti. Siniset polvisukat ja valkoiset lenkkarit täydentävät tämän dynaamisen ilmeen, kun taas valkoiset frotee-rannekkeet vahvistavat kokonaisuuden urheilullista tunnelmaa. Tämä energinen ja iloinen sinisen ja keltaisen paletti sopii täydellisesti hänen uuden musiikillisen yhteistyönsä urheilulliseen ja juhlavaan maailmaan.

Tämä esiintyminen kiehtoi hänen seuraajiaan välittömästi lukuisilla innostuneilla kommenteilla, mukaan lukien toistuva lause: "lihaksikas vartalo". Tällainen ilmaisu korostaa kuitenkin myös toistuvaa taipumusta typistää naisen arvo fyysisiin kriteereihin, jopa kohteliaisuuden varjolla. Ylistyksenä esitetyn takana piilee joskus implisiittinen kehotus mukautua oletettuihin ihanteellisiin fyysisiin standardeihin.

Tällainen tulkinta ansaitsee vivahteita: kauneuden ei pitäisi olla riippuvainen "kiinteästä vartalosta" tai mistään tietystä vartalotyypistä. Jokainen vartalo on arvokas sellaisenaan, ja ihmisen – tässä tapauksessa taiteilijan, Lalisa Manobalin (Lisa) – arvostus voi keskittyä myös hänen energiaansa, lavaesiintymiseensä ja taiteelliseen ilmaisuunsa fyysisen ulkonäön sijaan.

Cheerleader-estetiikka

Look ammentaa suoraan menneiden aikojen cheerleaderien ja amerikkalaisten urheilulajien kuvastosta modernilla ja eloisalla uudelleentulkinnalla. Lettipäinen tukka otsatukalla korostaa tätä retroa ja nuorekasta estetiikkaa. Hymyillen ja kädet kohotettuina Lalisa Manobal (Lisa) ilmentää tarttuvaa energiaa, joka vangitsee täydellisesti urheilukilpailun tunnelman. Tämä tyylivalinta havainnollistaa taiteilijan kykyä uudistua jokaisen projektin myötä.

Katso tämä postaus Instagramissa LISAn (@lalalalisa_m) jakama julkaisu

Video vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoista

Tämä asu esiteltiin "Goals"-kappaleen musiikkivideossa, joka on yksi vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen virallisista kappaleista ja julkaistiin 21. toukokuuta 2026. Tässä kappaleessa Lisa teki yhteistyötä brasilialaisen tähden Anitan ja nigerialaisen laulajan Reman kanssa K-poppia, latinopoppia ja afrobeatia yhdistävässä yhteistyössä. Kappale, joka löytyy turnauksen viralliselta albumilta, esitetään yhdessä avajaisseremonioista, joka on määrä pitää 12. kesäkuuta Los Angelesissa. Tämä on merkittävä saavutus Lalisa Manobalille (Lisa), jonka kansainvälinen profiili kasvaa jatkuvasti.

Tällä energisellä, retrohenkisellä ja sporttisella lookilla Lalisa Manobal (Lisa) vahvistaa asemansa muoti- ja musiikki-ikonina. Värikäs asu sopii täydellisesti vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen juhlavaan tunnelmaan.