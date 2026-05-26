Zoe Saldaña teki silmiinpistävän esiintymisen mustassa kukkakuvioisessa mekossa.

Anaëlle G.
@zoesaldana / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Zoe Saldaña juhlisti Cannesin elokuvajuhlien päättäjäisseremoniaa 23. toukokuuta 2026 erityisen elegantilla esiintymisellä. Hän käveli punaisella matolla aviomiehensä, taiteilija Marco Perego-Saldañan, kanssa upeassa pienessä mustassa mekossa, jota koristi oranssi kukkakuvio. Hienostunut mutta romanttinen asu herätti välittömästi huomiota tässä harvinaisessa julkisessa esiintymisessä parina.

Upea pieni musta kukkakuvioinen mekko

Tämän asun keskipisteenä oleva Zoe Saldañan mekko on rohkea uudistus klassiselle pikku mustalle mekolle. Tummaa taustaa vasten eloisan oranssi kukkakuosi lisää ripauksen kirkasta, keväistä väriä. Mekolle on ominaista syvään uurrettu pääntie ja täyteläinen helma, jotka antavat sille dramaattisen volyymin. Johtavan ranskalaisen muotitalon luomus leikittelee taitavasti mustan hillityn ja kukka-aiheen runsauden välisellä kontrastilla täydellisen tasapainoisella tavalla.

Hienot solmuyksityiskohdat ja puhdas, minimalistinen ilme

Mekon hienostuneisuus piilee myös sen yksityiskohdissa. Silmiinpistävä laskostettu rusetti korostaa lantiota lisäämällä liikettä ja couture-ulottuvuutta kokonaisuuteen, kun taas toinen valkoinen rusetti koristaa selkää. Esitelläkseen tätä jo ennestään monimutkaisesti suunniteltua vaatetta Zoe Saldaña valitsi tyylikkään kampauksen: elegantin, virtaviivaisen nutturan, joka kehystää hänen kasvojaan ja paljastaa parin kimaltelevia korvakoruja. Mustat remmikorkokengät täydentävät tämän tyylikkään ilmeen.

Pariskunnan esiintyminen punaisella matolla

Tämä punaisella matolla esiintyminen oli myös tilaisuus Zoe Saldañalle ja hänen aviomiehelleen, italialaiselle tuottajalle ja ohjaajalle Marco Peregolle, jakaa herkkä hetki. Pari valokuvattiin kädestä pitäen ennen teatteriin astumista. Zoe Saldaña ikuisti hetken sosiaalisessa mediassa ja liitti asukuvansa yhteyteen yksinkertaisen viestin: "Kiitos, Cannes." Tämä esiintyminen päätti kauniisti heidän Etelä-Ranskan-vierailunsa aiemmin samassa kuussa järjestetyn merkittävän esiintymisen jälkeen.

Tässä pienessä mustassa kukkakuvioisessa mekossa Zoe Saldaña teki yhden Cannesin elokuvajuhlien päätösseremonian eleganteimmista esiintymisistä. Hienostuneisuuden osoitus, jossa mustan värin raikkaus yhdistyy kukkakuvion raikkauteen.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
