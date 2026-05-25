56-vuotias näyttelijä Catherine Zeta-Jones aiheutti sensaation silmiinpistävässä punaisessa mekossa.

Fabienne Ba.
Catherine Zeta Jones dans la série « Mercredi » (Netflix)

Tulipunaiseen ja goottilaista eleganssia säteilevään pukeutuneena brittiläinen näyttelijä Catherine Zeta-Jones lumosi kaikki Hollywood Forever -hautausmaalla Los Angelesissa. Se oli yksi hänen ikimuistoisimmista esiintymisistään.

Punainen mekko, joka on suunniteltu kunnianosoitukseksi Morticia Addamsille

Catherine Zeta-Jones käveli punaisella matolla Netflix-sarjalle "Wednesday" omistetussa FYSEE Emmy -gaalassa Los Angelesissa – täysin sopivassa paikassa – 22. toukokuuta 2026. Hän valitsi tilaisuuteen vartalonmyötäisen kirkkaanpunaisen mekon, jonka oli suunnitellut Magda Butrym ja jonka laskeutuminen leikitteli epäsymmetristen, laskostettujen rypytysten kanssa.

Silmiinpistävin yksityiskohta oli pääntiessä: kukka-applikaatio punaisen ruusun muodossa, talon tunnusmerkin. Tämä valinta ei ole suinkaan merkityksetön, vaan se heijasteli hänen hahmoaan, Morticia Addamsia, joka tuli erityisesti tunnetuksi vuoden 1991 elokuvan "Addams Family" kohtauksesta, jossa hän leikkaa ruusujensa terälehdet jättäen jäljelle vain varret. Hienovaraisesti mitattu nyökkäys muutti yksinkertaisen iltapuvun tyylilauseeksi, joka sopi täydellisesti sarjan maailmaan.

"Method dressing" korkeimmalle tasolle

Itse puvun lisäksi koko asukokonaisuus paljasti täydellisen "metodipukeutumisen" taidon, eli trendin pukeutua punaiselle matolle tavalla, joka liittyy suoraan rooliin tai tiettyyn maailmaan. Näyttelijä oli kietonut harteilleen ylisuuren, tarkoituksellisen rennon mustan bleiserin.

Hän täydensi asunsa teräväkärkisillä mustilla nahkakorkokengillä ja muutamalla timanttisormuksella. Hänen hiuksensa ja meikkinsä pysyivät päättäväisen tummina ja teatraalisina: laineikkaat ruskeat hiukset jakauksella keskeltä, syvän punaruskeat huulet ja savuiset silmät. Jokainen elementti loi viehättävän, matriarkaalisen ilmeen, jossain Hollywood-chicin ja goottilaisen romantiikan väliltä.

Goottilainen duo Jenna Ortegan rinnalla

Catherine Zeta-Jones ei ollut ainoa, joka loisti. Hänen seurassaan oli yhdysvaltalainen näyttelijä Jenna Ortega, joka näyttelee Netflix-sarjan "Wednesday" nimiroolia ja esittää siten tytärtään valkokankaalla. Myös Ortega valitsi goottilaisen eleganssin harmaalla puvulla, jossa oli korsettimainen pitsikaulus.

Kaksi näyttelijää poseerasivat yhdessä, mikä jatkoi hahmojensa välistä läheistä sidettä tosielämässä. Emmy-kautta edeltävässä tapahtumassa oli mukana myös suuri osa sarjan luovasta tiimistä, mukaan lukien ohjaaja Tim Burton sekä tuottajat Alfred Gough ja Miles Millar.

Goottilainen juoni, joka oli pitkään ollut uinuneena

Ei ole sattumaa, että Catherine Zeta-Jones kantaa näitä koodeja niin luonnostaan. Brittiläisen Voguen haastattelussa näyttelijä paljasti, ettei hänen murrosikänsä antanut hänelle tilaa tutkia tätä maailmaa: työhön uppoutuneena hyvin nuoresta iästä lähtien hän uskoo, että ilman sitä hän olisi luultavasti omaksunut goottilaisen estetiikan täysin.

Hän paljasti myös, että hänen vaatekaappinsa on aina ollut pääasiassa musta, ja että tämä puolensa hänestä pysyi piilossa vuosia ennen kuin lopulta löysi ilmaisunsa. Mortician rooli tarjoaa hänelle siis ihanteellisen alustan antaa vapaat kädet herkkyydelle, joka oli pysynyt liian kauan taustalla, ja on helpompi ymmärtää, miksi hän omaksuu sen niin helposti.

Lähtölaskenta uuteen kauteen

Tämä esiintyminen tapahtuu keskellä kiireistä aikaa Netflix-sarjalle, jonka kolmannen kauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Huomattavan menestyksensä ansiosta "Wednesday" houkuttelee jatkuvasti uusia kasvoja, kuten amerikkalaisen näyttelijän ja tuottajan Winona Ryderin, jonka liittyminen näyttelijäkaartiin on julkistettu. Voidaan sanoa, että Catherine Zeta-Jonesin jo ennestään odotettujen punaisen maton esiintymisten odotetaan lisääntyvän tulevina kuukausina.

Tällä punaisella mekolla ja sen täydellisesti orkestroiduilla goottilaistyylisillä yksityiskohdilla Catherine Zeta-Jones on jälleen kerran todistanut, että eleganssi ja fiktiiviset hahmot voivat täydentää toisiaan loistavasti. Hän osoittaa, että tyyli kukoistaa yhtä lailla rohkeudesta kuin itseluottamuksesta – ja että "Morticia" kiehtoo jatkossakin.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
