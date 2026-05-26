Näyttelijä Mindy Kaling vastaa kriitikoiden iskulauseisiin hänen vartalostaan.

Anaëlle G.
@mindykaling / Instagram

Intialaistaustainen yhdysvaltalainen näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja Mindy Kaling puhui hiljattain Bustle- lehden haastattelussa lukuisista kommenteista, joita hänen ulkonäkönsä herättää sosiaalisessa mediassa. Häntä arvostellaan ja kritisoidaan säännöllisesti verkossa, mutta hän vastasi selkeästi ja rauhallisesti herättäen kysymyksiä yleisön suhteesta julkkisten vartaloihin. Hänen lausuntonsa korostaa jatkuvaa painetta, jota naisiin kohdistuu julkisuudessa.

Vivahteikas vastaus kritiikkiin

Mindy Kaling valitsi harkitun lähestymistavan ja myönsi jopa tietynlaisen ymmärryksen ilmiöstä. "Joskus on epämiellyttävää, kun yksi suosikkinäyttelijöistäsi muuttuu fyysisesti. Sinulla on mielikuva siitä, millainen hän oli, kun alun perin kiinnyit häneen", hän selitti. Hän lisäsi: "Tietenkin ei ole koskaan ilo joutua tarkastelulle, mutta popkulttuurin kuluttajana ymmärrän sen todella." Tämä analyysi osoittaa harvinaista irtautumista kritiikistä.

Terveysmotivoitunut lähestymistapa

Näyttelijä halusi korostaa, että hänen henkilökohtaiset valintansa johtuivat ensisijaisesti terveyshuolista. Hän mainitsi halunsa säilyttää pitkäikäisyytensä, erityisesti lastensa vuoksi, ja ehkäistä tiettyjä suvussaan esiintyviä terveysongelmia. "Nuorempana ajattelin ulkonäköäni esteettisistä syistä. Nykyään motivaationi liittyy terveyteeni", hän uskoutui. Tämä selvennys siirtää keskustelun hänen hyvinvointiinsa, kaukana ulkoisista kauneusstandardeista.

Vetäytyminen muiden katseiden edessä

Mindy Kaling ei ole tottunut puhumaan tästä aiheesta. Jo vuonna 2023 hän myönsi, ettei kiinnitä liikaa huomiota kehoaan koskeviin kommentteihin: "Tiedän, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita kehostani, ja joskus se on vain vähän liikaa, joten yritän olla murehtimatta siitä liikaa." Tämä "terveellisen etäisyyden" asento antaa hänelle mahdollisuuden säilyttää tasapainonsa joskus ylivoimaisen huomion edessä.

Tällä lausunnolla Mindy Kaling muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on kunnioittaa jokaisen henkilökohtaisia valintoja ja lopettaa pyytämättä esitetyt kommentit muiden ihmisten kehoista. Se on järkevä viesti, joka resonoi paljon hänen omaa tapaustaan laajemminkin.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
56-vuotias näyttelijä Catherine Zeta-Jones aiheutti sensaation silmiinpistävässä punaisessa mekossa.
Article suivant
"Sävytetty siluetti": Lalisa Manobal tekee vaikutuksen retrohenkisellä urheilullisella tyylillään

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Syytettynä "sopimattomasta" asusta, tämä vaikuttaja vastaa huumorilla

Amerikkalainen vaikuttaja Abby Baffoe, jolla on miljoonia seuraajia Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa, joutui kohun keskipisteeksi osallistuttuaan Masters-golfturnaukseen Augustassa,...

"Sävytetty siluetti": Lalisa Manobal tekee vaikutuksen retrohenkisellä urheilullisella tyylillään

Thaimaalainen tanssija, räppäri ja näyttelijä Lalisa Manobal (Lisa), BLACKPINK-ryhmän jäsen, aiheutti sensaation urheilullisella ja retrohenkisellä asullaan, joka paljastettiin...

56-vuotias näyttelijä Catherine Zeta-Jones aiheutti sensaation silmiinpistävässä punaisessa mekossa.

Tulipunaiseen ja goottilaista eleganssia säteilevään pukeutuneena brittiläinen näyttelijä Catherine Zeta-Jones lumosi kaikki Hollywood Forever -hautausmaalla Los Angelesissa. Se...

Laulaja Bad Bunnyn konsertti Barcelonassa nousi kohun valtaan.

Puerto Ricolaisen räppärin, laulajan ja tuottajan Bad Bunnyn Barcelonan-vierailun piti olla juhla. VIP-alueen olosuhteita arvosteleva video kuitenkin nousi...

Cannesissa kasvoihinsa loukkaantunut Miss Venezuela Global 2025 syyttää stylistiaan pahoinpitelystä.

Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä on puhjennut huolestuttava tapaus. Miss Venezuelaksi 2025 kruunattu Andrea del Val on syyttänyt stylistiaan Giovanni...

70-vuotias Geena Davis häikäisi Cannesissa punaisessa paljeteissa koristellussa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja käsikirjoittaja Geena Davis päätti vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlat (12.–23. toukokuuta) näyttävästi. Palais des Festivalsissa...