Syytettynä "sopimattomasta" asusta, tämä vaikuttaja vastaa huumorilla

Amerikkalainen vaikuttaja Abby Baffoe, jolla on miljoonia seuraajia Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa, joutui kohun keskipisteeksi osallistuttuaan Masters-golfturnaukseen Augustassa, Georgiassa. Joidenkin internetin käyttäjien syytettyä häntä tapahtumaan "sopimattomaksi" katsotusta asusta, hän päätti vastata kritiikkiin terveellä annoksella itseironisesti.

Asu, joka aiheutti kohua Masters-turnauksessa

Abby Baffoe herätti kohua esiintyessään arvostetussa Masters-turnauksessa, joka on yksi maailman golfin ikonisimmista tapahtumista. Kuvia hänen asustaan, johon kuuluivat muun muassa shortsit, levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Vaikka turnaus ei aseta tiukkaa pukukoodia, se suosittelee, että katsojat pukeutuvat "sopiviin, säähän ja mukavuuksiin sopiviin asuihin". Tämä sanamuoto on niin epämääräinen, että se herättää keskustelua siitä, mikä on hyvää makua tällaisessa yhteydessä.

Verkossa kritiikin aalto

Kriittiset kommentit moninkertaistuivat nopeasti. "Shortsit ovat hieman liian lyhyet tapahtumaan", kommentoi eräs internetin käyttäjä. "Ilmeisesti hän ei ole siellä golfin takia", lisäsi toinen. Jotkut olivat sitä mieltä, että vaikka kyseessä oli merkkivaatemerkki, hänen asunsa ei sopinut tilaisuuteen. Tämän kommenttitulvan edessä jotkut yleisön jäsenet kuitenkin puolustivat häntä huomauttamalla, että Georgian kevään lämpötilat voivat olla melko korkeita.

Useat äänet huomauttivat myös, että on sopimatonta kommentoida tai tuomita naisen vartaloa, ulkonäköä tai vaatevalintoja – tai kenenkään muunkaan. Jokaisella on vapaus pukeutua haluamallaan tavalla, eikä kenelläkään ole oikeutta päättää heidän puolestaan, mikä on "sopivaa" tai ei, varsinkaan usein mielivaltaisten ja subjektiivisten standardien perusteella.

Humoristinen vastaus

Abby Baffoe ei ollut hämmentynyt, vaan päätti pysyä rauhallisena. Muutamaa päivää myöhemmin hän julkaisi uuden kuvan viininpunaisessa turnauslippiksessä ja ironisen kuvatekstin: "Aika hullua käyttää tätä kaiken tämän asudraaman jälkeen." Vastaus osoittaa, ettei kritiikki häntä lainkaan kosketa ja hän mieluummin nauraa sille kuin puolustelee itseään.

Viime kädessä tämä kiista havainnollistaa jälleen kerran toistuvia keskusteluja julkisuuden henkilöiden pukeutumisesta suurissa tapahtumissa. Itseironisella vastauksellaan Abby Baffoe muistuttaa meitä siitä, että ripaus huumoria on usein paras tapa vastata nettikritiikkiin.