Egyptissä tämä brittimalli aiheuttaa kohua rennolla tyylillään.

Brittiläinen malli ja näyttelijä Rosie Huntington-Whiteley jakoi Instagramissa sarjan kuvia, jotka hän otti Egyptin-matkaltaan. Koko tämän aurinkoisen montaasin ajan hän esitteli rentoa, neutraalinsävyistä tyyliä. Hänen hillitty ulkonäkönsä kiehtoi välittömästi hänen seuraajiaan, jotka ihastuivat tähän "luonnolliseen, kesäiseen eleganssiin".

Rento ilme neutraaleissa sävyissä

Minimalistiselle tyylilleen uskollisena Rosie Huntington-Whiteley valitsi yksivärisen paletin beigen, kerman ja luonnonvalkoisen sävyissä. Hän yhdisti vaalean hihattoman topin leveälahkeisiin valkoisiin housuihin luoden siluetin, joka oli sekä mukava että hienostunut. Tämä neutraalien sävyjen kirjo, erityisesti trendikäs, ilmentää "hiljaisen ylellisyyden" estetiikkaa, jossa yksinkertaisuus ja laadukkaat materiaalit asetetaan pröystäilyn edelle.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Tämän lookin hienostuneisuus piilee myös huolellisesti valituissa asusteissa. Leveälierinen olkihattu suojaa auringolta ja lisää samalla ripauksen boheemia tyylikkyyttä, kun taas ylisuuret aurinkolasit kehystävät kasvoja. Rosie Huntington-Whiteley täydensi asunsa crossbody-laukulla ja raidallisella huivilla, joka on hellästi laskeutunut hänen olkapäälleen. Jaloissaan ruskeat nauhalliset nilkkurit antavat sille rouheamman ilmeen.

Unelmaloma Egyptissä

Ulkonäön lisäksi Rosie Huntington-Whiteley jakoi seuraajiensa kanssa myös tunteita herättävän matkan. "Muutama uskomaton päivä Egyptissä", hän kirjoitti ja paljasti, että Gizan pyramidien vierailu oli "elinikäinen unelma". Hän mainitsi myös löytäneensä Suuren Egyptiläisen museon esillä olevat ainutlaatuiset muinaiset aarteet sekä voimakkaan hetken kannustaessaan läheistä ystävää urheilutapahtumassa, jota hän kuvaili "inspiroivaksi".

Tällä rennon, neutraalin sävyisellä asulla Rosie Huntington-Whiteley huokuu luonnollista ja hillittyä eleganssia. Yksinkertainen ja mukava siluetti sopii täydellisesti Egyptin aavikon tunnelmaan.