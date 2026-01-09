"Kuka käski hänen koskettaa kasvojaan?": Laulaja esteettisen keskustelun keskiössä

Brittiläinen pop-sensaatio PinkPantheress, jolla on nörttimäinen tyyli, sytyttää sosiaalisen median liekkeihin Chanelin tapahtumassa esittelemällään asulla ja samalla nostattaa kiivaan keskustelun kauneusleikkauksiin liittyvistä huhuista.

Nörttityyliä Chanelin tyyliin

PinkPantheress osallistui 7. tammikuuta 2026 Chateau Marmontissa Los Angelesissa järjestettyihin illallisiin, joilla juhlittiin Chanelin Coco Crush -korumallistoa. Laulaja oli valinnut päästä varpaisiin ulottuvan koulutyttöasun: istuvan neuletakin valkoisilla reunuksilla topin päällä, ultra-lyhyen neulotun mikrohameen, mustat Mary Jane -kengät ja valkoiset tuubisukat – flirttailevaa estetiikkaa, jonka Hailey Bieber ja Jennie eteläkorealaisesta tyttöbändistä Blackpink tekivät tunnetuksi. Tämä valinta muuttaa "nörtin" muoti-ikoniksi, uskollisena hänen retro-futuristiselle tyylilleen.

Katso tämä postaus Instagramissa 🫀 (@pink_.pantheress) jakama julkaisu

Esteettinen kiista sosiaalisessa mediassa

Tapahtumasta otetut kuvat herättivät nopeasti kohun: "Kuka käski hänen koskettaa kasvojaan?" eräs internetin käyttäjä huudahti, kun taas toinen valitti: "Kauneimmat naiset ottavat Botoxia ilman hyvää syytä, ja se ahdistaa minua paljon." TikTokissa ja X:ssä (entinen Twitter) spekulaatiot hänen nenäleikkaustaan ja huulten täyteainehoitojaan saivat hänen luonnollista muodonmuutostaan puolustavat fanit ja keinotekoista "ennen/jälkeen"-kuvausta arvostelevat arvostelijat vastakkain.

Kehopositiivisuus tuomion edessä

Tämä vastareaktio paljastaa kuuluisuuden sudenkuopat: kasvojen tuomitseminen ilman todisteita vahvistaa myrkyllisiä standardeja. PinkPantheress, jonka musiikki jo itsessään juhlistaa raakaa aitoutta, ilmentää olennaista kehopositiivisuutta – kenenkään ei tarvitse perustella kehonvalintojaan, olivatpa ne luonnollisia tai paranneltuja. Artistin ulkonäön kritisointi vie huomion pois hänen lahjakkuudestaan: hänen suloinen äänensä ja Y2K-sampletinsä ansaitsevat huomiota, eivät kasvojen leikkaukset.

PinkPantheress ylittää kiistan vahvistamalla evoluutionsa ja muistuttamalla meitä siitä, että kauneus kehittyy ilman käyttöohjetta. Hänen aikansa Chanelilla sementoi hybridiestetiikkaa – söpöä, rohkeaa, ajatonta – joka uhmaa luokittelua. Luonnollisuuteen pakkomielteisesti suuntautuneessa maailmassa hän todistaa, että tyylikäs tyylikkyys rimmaa ennen kaikkea itsevarmuuden kanssa, olipa kyseessä Botox tai ei.