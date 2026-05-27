Punaisella matolla näyttelijä Teyana Taylor valitsi ylleen veistoksellisen violetin mekon.

Léa Michel
@teyanataylor / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Teyana Taylor teki näyttävän esiintymisen Las Vegasissa 25. toukokuuta 2026 järjestettyjen American Music Awards -gaalan punaisella matolla. Tähän arvostettuun tilaisuuteen hän valitsi veistoksellisen violetin mekon. Hänen minimalistinen mutta teatraalinen tyylinsä herätti välittömästi huomiota ja vahvisti hänen asemaansa muoti-ikonina.

Violetti mekko, jossa on veistoksellinen rakenne

Tämän asun keskipisteenä oleva mekko erottuu ennen kaikkea värisävynsä ansiosta: syvän, intensiivisen violetti antaa kokonaisuudelle kuninkaallisen ja ylellisen ilmeen. Olkaimeton mekko paljastaa strukturoidun, korsettimaisen yläosan, joka luo arkkitehtonisen siluetin. Violetti, elegantti ja itsevarma väri, on jyrkässä kontrastissa klassisten mustien ja nude-sävyjen kanssa, joita usein suositaan punaisella matolla.

Yksityiskohdat ja yhteensopiva viitta

Värinsä lisäksi mekko erottuu edukseen useiden yksityiskohtien ansiosta. Sivuleikkaukset lisäävät siluettiin dynaamisuutta, kun taas korkea halkio tuo liikettä ja ripauksen modernia ilmettä. Täydentääkseen asun Teyana Taylor lisäsi yhteensopivan viitan, joka kietoi itsensä käsivarsiensa ympärille ja antaa kokonaisuudelle dramaattisen ja hienostuneen ulottuvuuden. Korkokengät ja rohkea meikki täydensivät ilmeen tyylillä, joka oli sekä hienostunut että teatraalinen.

@teyanataylor90 Kävely 😍🤏🏽 #amas #teyanataylor @Jimmy Neutch ♬ alkuperäinen ääni - Keshia❤

Merkittävä esiintyminen American Music Awards -gaalassa

Tämä punaisella matolla esiintyminen oli osa American Music Awards -gaalaa, joka on yksi musiikkialan katsotuimmista seremonioista ja joka tuo vuosittain yhteen lukuisia musiikki- ja viihdemaailman persoonia. Teyana Taylor osoitti jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa. Hänen violetti mekkonsa oli epäilemättä yksi illan puhutuimmista esiintymisistä.

Tässä veistoksellisessa violetissa mekossa Teyana Taylor tekee yhden vuoden 2026 American Music Awards -gaalan silmiinpistävimmistä esiintymisistä. Se on osoitus, jossa värien täyteläisyys yhdistyy päättäväisen arkkitehtoniseen siluettiin.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämä plus-kokoinen laulaja aiheutti sensaation omaperäisellä mekollaan punaisella matolla.
Article suivant
"He ovat ihastuttavia": Demi Lovato jakaa kuvia kumppaninsa kanssa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Odottamattomassa asussaan tämä tennispelaaja aiheuttaa kohua

Lumoava musta iltapuku, hohtava kultainen asu: Naomi Osaka muutti Suzanne-Lenglenin hoviin saapumisensa muotinäytökseksi. Roland-Garrosilla hänen asunsa herätti yhtä...

Plus-kokoisena näyttelijänä hän yllättää sensaatiomaisella uudistetulla vintage-mekolla

Amerikkalainen näyttelijä Gabourey Sidibe osaa muuttaa yksinkertaisen työpäivän tyylikkääksi hetkeksi. Hän jakoi mustan asun Instagramissa ja lisäsi viestin,...

Egyptissä tämä brittimalli aiheuttaa kohua rennolla tyylillään.

Brittiläinen malli ja näyttelijä Rosie Huntington-Whiteley jakoi Instagramissa sarjan kuvia, jotka hän otti Egyptin-matkaltaan. Koko tämän aurinkoisen montaasin...

"He ovat ihastuttavia": Demi Lovato jakaa kuvia kumppaninsa kanssa

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Demi Lovato hurmasi seuraajansa juhlistamalla merkittävää virstanpylvästä henkilökohtaisessa elämässään. Ensimmäisen hääpäivänsä kunniaksi hän jakoi Instagramissa suloisen...

Tämä plus-kokoinen laulaja aiheutti sensaation omaperäisellä mekollaan punaisella matolla.

Vuoden 2026 American Music Awards -gaalan punaisella matolla albaanialais-makedonialaistaustainen amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, tuottaja ja esiintyjä Bebe Rexha käänsi varmasti...

"Mikä kauneus!" Tämä espanjalainen näyttelijä aiheuttaa sensaation helmikoristeluisessa mekossaan.

Espanjalainen näyttelijä Begoña Vargas teki upean esiintymisen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla (12.–23. toukokuuta). Päättäjäisseremoniassa hän koristasi punaista mattoa...