"Mikä kauneus!" Tämä espanjalainen näyttelijä aiheuttaa sensaation helmikoristeluisessa mekossaan.

Léa Michel
@begonavargas / Instagram

Espanjalainen näyttelijä Begoña Vargas teki upean esiintymisen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla (12.–23. toukokuuta). Päättäjäisseremoniassa hän koristasi punaista mattoa ylellisessä helmillä koristellussa mekossa, joka yhdisti vanhan Hollywoodin eleganssia moderniin tyyliin. Hänen siluettinsa kiehtoi välittömästi internetin käyttäjiä, ja monet heistä ylistivät hänen tyyliään: ”Niin kaunis” ja ”Upea”, olivat vain muutamia kommentteja.

Vanhasta Hollywoodista inspiraationsa saanut helmikoristelumekko

Tämän asun keskipisteenä on Begoña Vargasin käyttämä mekko, jonka tunnusmerkkinä on huolellisesti tehty helmikoristelu, joka on jakautunut koko kankaaseen. Johtavan italialaisen muotitalon mittatilaustyönä valmistamassa mekossa on syvään uurrettu pääntie ja sulava siluetti tyylikkään retrotyyliin. Nude-sävyinen aluskerros luo hienovaraisen huntuefektin, ja kokonaisuus tuo mieleen menneiden aikojen Hollywood-tähtien ajattoman eleganssin. Valinta, joka on sekä nostalginen että moderni, täydellisesti toteutettu.

Hienostuneet yksityiskohdat ja arvokkaat asusteet

Helmien lisäksi mekkoa koristavat herkät mustat rypytykset, jotka jäsentävät siluettia ja lisäävät ripauksen tekstuuria. Täydentääkseen tätä jo valmiiksi monimutkaisesti suunniteltua kappaletta Begoña Vargas valitsi hillityt mutta arvokkaat asusteet: timanteilla koristellut korut ja mustat stilettokorkokengät, jotka parantavat asun eleganssia. Kauneuslookiinsa hän valitsi luonnollisen meikkiefektin yhdistettynä pehmeisiin, rantamaisiin aaltoihin, jotka antoivat mekolle keskipisteen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Viesti, jonka on jakanut BEGOÑA (@begonavargas)

Ulkonäkö, jota internetin käyttäjät ylistivät

Ei ole yllättävää, että näyttelijättären sosiaalisessa mediassa jakama julkaisu herätti nopeasti innostuneiden reaktioiden aallon. "Upea ", "Henkeäsalpaavan kaunis", "Upea" : kohteliaisuuksia tulvi, ja ne osoittivat hänen ulkonäkönsä vaikutuksen. Tämä lämmin vastaanotto vahvistaa Begoña Vargasin kasvavan aseman, kun hän vähitellen vakiinnuttaa asemansa yhtenä espanjalaisen elokuvan ja punaisen maton muodin nousevista tähdistä.

Tässä vanhan Hollywoodin inspiroimassa helmillä koristellussa mekossa Begoña Vargas teki yhden eleganteimmista esiintymisistä vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien päätösseremoniassa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Hän on lumoava": Chappell Roan lumoaa uudella selfiellä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hän on lumoava": Chappell Roan lumoaa uudella selfiellä

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan, yksi viime vuosien pop-sensaatioista, on jälleen kerran lumossut Instagram-seuraajansa. Jakamalla kuvakarusellin hän herätti innostuneiden...

Veneessä Alix Earle herättää henkiin erittäin kesäisen hiustrendin.

Amerikkalainen vaikuttaja Alix Earle, jota miljoonat tilaajat seuraavat sosiaalisessa mediassa, jakoi hiljattain sarjan aurinkoisia kuvia veneestä. Vaikka julkaisu...

"Yhtä upea kuin aina ennenkin": auringon alla Jennifer Lopez vetää kaikkien katseet puoleensa

Muistopäivän viikonloppuna yhdysvaltalainen laulaja Jennifer Lopez tarjosi seuraajilleen aurinkoisen loman. Hän valitsi ylleen valkoisen kaksiosaisen uimapuvun ja kultaisen...

Ilman meikkiä keittiössään, Gwyneth Paltrow hurmaa luonnollisella ulkonäöllään

Kasvot paljaina ja kahvi kädessään amerikkalainen näyttelijä Gwyneth Paltrow muutti yksinkertaisen viikonloppuaamiaisen yksinkertaisuuden oppitunniksi. Goopin perustaja puolustaa luonnollista...

Zoe Saldaña teki silmiinpistävän esiintymisen mustassa kukkakuvioisessa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Zoe Saldaña juhlisti Cannesin elokuvajuhlien päättäjäisseremoniaa 23. toukokuuta 2026 erityisen elegantilla esiintymisellä. Hän...

Syytettynä "sopimattomasta" asusta, tämä vaikuttaja vastaa huumorilla

Amerikkalainen vaikuttaja Abby Baffoe, jolla on miljoonia seuraajia Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa, joutui kohun keskipisteeksi osallistuttuaan Masters-golfturnaukseen Augustassa,...