"He ovat ihastuttavia": Demi Lovato jakaa kuvia kumppaninsa kanssa

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Demi Lovato hurmasi seuraajansa juhlistamalla merkittävää virstanpylvästä henkilökohtaisessa elämässään. Ensimmäisen hääpäivänsä kunniaksi hän jakoi Instagramissa suloisen kuvakarusellin aviomiehensä, muusikko Jutesin, kanssa rakastavan viestin kera. Julkaisu herätti välittömästi sydämellisten reaktioiden aallon hänen yhteisössään. "He ovat ihastuttavia", luki yhdessä monista kommenteista.

Rakkausviesti heidän ensimmäisenä hääpäivänään

Sydämellisissä kuvateksteissä Demi Lovato juhlisti "yhtä avioliittovuotta rakastamansa ihmisen kanssa", jota hän kuvaili "parhaaksi ystäväkseen" ja "suosituimmaksi ihmiseksi". Hän muisteli liikuttuneesti heidän hääpäiväänsä ja myönsi, ettei uskonut voivansa rakastaa häntä enempää, ennen kuin vuotta myöhemmin tajusi rakkautensa vain vahvistuneen. "Tämä vuosi on ollut elämäni paras vuosi", hän kirjoitti lempeässä julistuksessa.

Herkkiä ja jaettuja muistoja

Suurten hetkien lisäksi Demi Lovato halusi juhlistaa arkipäivän yhteyttä. Hän puhui nostalgisesti aamuhalauksista, improvisoiduista tansseista, aikaisista illoista, jotka vietettiin lähteäkseen ruoanlaiton merkeissä, ja myöhäisillan naurusta, jota jaettiin kyyneliin asti. "Nämä ovat muistoja, joita vaalin, ja odotan innolla uusien luomista", hän lisäsi maalaten kuvan keveydelle ja ymmärrykselle rakentuvasta siteestä.

Lämmin vastaanotto internetin käyttäjiltä

Ei ole yllättävää, että tämä julkaisu liikutti artistin faneja nopeasti. Kuvat, joissa pari näyttää läheisiltä ja hymyileviltä, laukaisivat tulvan hellyydenosoituksia. "He ovat ihastuttavia", "Niin kauniita yhdessä", kommentoivat monet internetin käyttäjät, jotka olivat liikuttuneita tästä julkisesta rakkaudentunnustuksesta. Tämä lämmin vastaanotto osoittaa yleisön halun nähdä Demi Lovaton kukoistavan yksityiselämässään.

Jakamalla tämän onnen hetken Demi Lovato tarjoaa seuraajilleen vilpittömän kurkistuksen henkilökohtaiseen kasvuunsa. Hellävarainen rakkaudentunnustus, joka muistuttaa meitä siitä, että arjen pienet hetket ovat usein kaikkein kallisarvoisimpia.