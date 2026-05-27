Tämä plus-kokoinen laulaja aiheutti sensaation omaperäisellä mekollaan punaisella matolla.

Vuoden 2026 American Music Awards -gaalan punaisella matolla albaanialais-makedonialaistaustainen amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, tuottaja ja esiintyjä Bebe Rexha käänsi varmasti katseita. Hänen mustasta, vöillä ja metallisilla soljilla koristellusta asustaan tuli yksi illan puhutuimmista aiheista.

Bebe Rexha lyö vetoa nahasta ja vyöistä vuoden 2026 AMA-kilpailuissa

Bebe Rexha teki silmiinpistävän esiintymisen 52. American Music Awards -gaalassa, joka pidettiin 25. toukokuuta 2026 MGM Grand Garden Arenalla Las Vegasissa. "I'm Good" -kappaleen laulaja käveli tapahtuman sinisellä matolla kokonaan mustassa, nahasta ja metallista valmistetussa asussa.

Bebe Rexhalla oli yllään syvään uurrettu musta korsettitoppi, jossa oli leveät olkaimet ja joka kiinnitettiin pienillä hopeisilla soljilla, sekä epäsymmetrinen hame, jossa oli erittäin korkea halkio. Kaukana punaisella matolla muualla nähdyistä hulmuavista, romanttisista mekoista hän valitsi rock and roll -henkisen, itsevarman siluetin, joka meni vastoin seremonioiden tavanomaisia sääntöjä.

Kiharoihin peitetty asu, jonka fanit laskivat

Asun todellinen kohokohta olivat sen lukemattomat vyöt. Hame oli peitetty päällekkäisillä hihnoilla, ylisuurilla soljilla, roikkuvilla nauhoilla, hapsuilla ja laskostetuilla paneeleilla, ja sitä täydensi pitkä laahus takana. Vyötäröllä koristeellinen hopeinen levy, jonka keskellä oli pääkalloa muistuttava aihe, toi lisää metallin sävyä.

Vyöiden valtava määrä oli niin vaikuttava, että internetin käyttäjät tekivät siitä pelin. Redditissä jotkut huvittivat itseään laskemalla niitä, yhden ehdottaessa seitsemää, toisen kuutta, kun taas kolmas vertasi asua videopeliasuun. Samaan aikaan MTV kehui Bebe Rexhan tyyliä virallisella X-tilillään (entinen Twitter).

Pienimpiä yksityiskohtia myöten suunniteltuja lisävarusteita

Bebe Rexha toi metallisen teeman myös kenkiinsä. Hänellä oli avokärkiset Vicini-sandaalit, joita koristi kristallilla koristeltu skorpioni jalan päällä. Valinta täydensi täydellisesti rock-tunnelmaa.

Viimeistelyksi hän valitsi mustat verkkosukkahousut, kerrostetut hopeakorut – kaulakorut, sormukset ja rannekorut – intensiivisen savuisen meikin ja lyhyet vaaleat hiukset, jotka oli muotoiltu wetlook-laineiksi. Päästä varpaisiin ulottuva tyylillinen yhtenäisyys, joka on uskollinen hänen nykyiselle musiikilliselle aikakaudelleen, nimeltään "Dirty Blonde".

Taiteilija, joka puolustaa inklusiivisuutta ja itsensä rakastamista

Ulkonäkönsä lisäksi Bebe Rexha on vuosien varrella vakiinnuttanut asemansa vahvana äänenä kehopositiivisuudessa ja osallistavuudessa. Vuonna 2019 hän tuomitsi julkisesti suunnittelijat, jotka kieltäytyivät pukemasta häntä Grammy-palkintogaalaan pitäen häntä "liian lihavana". Tämän jälkeen hän puolusti kaikkia näitä rajoittavia standardeja noudattavia naisia ja muistutti kaikkia, että kauneudella ei ole kokoa.

Tämä sitoutuminen ei ole koskaan horjunut. Bebe Rexha on johdonmukaisesti puolustanut osallistavampaa muotia ja toistanut, että kauneus ei määräydy yhden vartalon muodon perusteella. Jokainen hänen esiintymisensä punaisella matolla, kuten AMA-gaalassa, vahvistaa tätä viestiä: hyväksy kehosi ja tyylisi ilman kompromisseja.

Rohkeuden leimaama ilta

Bebe Rexhan valinta heijasteli yhtä kauden päätrendeistä: "pehmeän" romantiikan ja "synkän" ja "kapinallisen" estetiikan välistä kontrastia. Useat tähdet omaksuivat myös nahan ja metallin, mutta harvat keräsivät yhtä paljon asusteita. Amerikkalaisen räppärin Queen Latifahin isännöimässä seremoniassa Taylor Swift hallitsi ehdokkaiden määrää kahdeksalla ehdokkaalla. Tyylin osalta Bebe Rexha kuitenkin epäilemättä vangitsi merkittävän osan keskustelusta.

Kokomustassa ja vyöillä koristellussa asussaan Bebe Rexha todisti jälleen kerran, ettei pelännyt ottaa riskejä. Rock-henkisellä lookillaan, asusteillaan ja itsensä hyväksymisen viestillään hän muutti yksinkertaisen kävelyn punaisella matolla illan kohokohdaksi – antaen faneille runsaasti kommentoitavaa ja laskettavaa tuntikausia.