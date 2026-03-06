"Kissat eivät ole ystävällisiä eläimiä": tämän laulajan kommentit herättävät kiistaa

Amerikkalainen räppäri Doechii herätti hiljattain kohun Threads -sivustolla toteamalla suoraan, että kissat "eivät ole kovin ystävällisiä eläimiä". Hänen suorat sanansa sytyttivät kiivauden kissanystävien keskuudessa ja nostivat uudelleen ikuisen keskustelun "tiimikissan" ja "tiimikoiran" välillä.

Internetin käyttäjät maukuvat raivosta

”Ihmiset käyttäytyvät kuin kissojen vihaaminen olisi rikos, kun ne eivät ole oikeasti ystävällisiä”, Doechii huudahti. Hän lisäsi: ”Ne eivät halua kesytettäviksi, jättäkää ne rauhaan! Omat lemmikkinne raapivat ja lyövät teitä, en voi uskoa sitä lol.”

Reaktiot olivat välittömiä: eräs käyttäjä puolusti kissaansa, "joka käyttäytyy kuin koira", johon Doechii vastasi: "Huomaa, että pidit hänestä, koska hän käyttäytyi kuin koira... QED." Stereotypioihin liittyviä syytöksiä kohdatessaan hän jatkoi: "Jos pyydän kissanomistajaa käärimään hihansa, se repeytyy."

Doechii pysyy lujana: "Se on molemminpuolista."

Kissamaisista hellyydenosoituksista huolimatta räppäri pysyy tyynenä: "Se on molemminpuolista", hän vastaa niille, jotka väittävät, etteivät kissat pidä hänestä. Hän kuitenkin myöntää ihailevansa kommenteissa julkaistun kissan "kauniita silmiä", mikä todistaa, ettei hän ole täysin "kissavastainen".

Kunnioita kaikkia eläimiä

Muistakaamme, että eläimet yleisesti ottaen haluavat yksinkertaisesti elää rauhassa. Jotkut etsivät ihmisten läheisyyttä ja hellyyttä, toiset taas pitävät rauhasta, mutta kukaan ei ansaitse vihata luontonsa vuoksi. Kissoilla, koirilla ja muilla lajeilla on jokaisella oma persoonallisuutensa ja tapansa olla vuorovaikutuksessa kanssamme. Sen sijaan, että herkkyydet kohdistettaisiin toisiimme, olennaista on osoittaa ystävällisyyttä kaikkia eläviä olentoja kohtaan, joiden kanssa jaamme planeetan. Loppujen lopuksi maapallo, jossa ihmiset ja eläimet elävät rinnakkain kunnioittavasti, voi olla vain parempi paikka.

Lopulta Doechii osui hermoon: ehdottomaan rakkauteen kissoja kohtaan. Hänen suorapuheisuutensa on yhtä huvittavaa kuin jakavaakin, muistuttaen meitä siitä, etteivät edes Grammy-tähdet voita kaikkia puolelleen, kun he kohtaavat vastahakoisen kissan.