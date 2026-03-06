"Kissat eivät ole ystävällisiä eläimiä": tämän laulajan kommentit herättävät kiistaa

Anaëlle G.
Screen « Anxiety » Doechii / YouTube

Amerikkalainen räppäri Doechii herätti hiljattain kohun Threads -sivustolla toteamalla suoraan, että kissat "eivät ole kovin ystävällisiä eläimiä". Hänen suorat sanansa sytyttivät kiivauden kissanystävien keskuudessa ja nostivat uudelleen ikuisen keskustelun "tiimikissan" ja "tiimikoiran" välillä.

Internetin käyttäjät maukuvat raivosta

”Ihmiset käyttäytyvät kuin kissojen vihaaminen olisi rikos, kun ne eivät ole oikeasti ystävällisiä”, Doechii huudahti. Hän lisäsi: ”Ne eivät halua kesytettäviksi, jättäkää ne rauhaan! Omat lemmikkinne raapivat ja lyövät teitä, en voi uskoa sitä lol.”

Reaktiot olivat välittömiä: eräs käyttäjä puolusti kissaansa, "joka käyttäytyy kuin koira", johon Doechii vastasi: "Huomaa, että pidit hänestä, koska hän käyttäytyi kuin koira... QED." Stereotypioihin liittyviä syytöksiä kohdatessaan hän jatkoi: "Jos pyydän kissanomistajaa käärimään hihansa, se repeytyy."

Doechii pysyy lujana: "Se on molemminpuolista."

Kissamaisista hellyydenosoituksista huolimatta räppäri pysyy tyynenä: "Se on molemminpuolista", hän vastaa niille, jotka väittävät, etteivät kissat pidä hänestä. Hän kuitenkin myöntää ihailevansa kommenteissa julkaistun kissan "kauniita silmiä", mikä todistaa, ettei hän ole täysin "kissavastainen".

Kunnioita kaikkia eläimiä

Muistakaamme, että eläimet yleisesti ottaen haluavat yksinkertaisesti elää rauhassa. Jotkut etsivät ihmisten läheisyyttä ja hellyyttä, toiset taas pitävät rauhasta, mutta kukaan ei ansaitse vihata luontonsa vuoksi. Kissoilla, koirilla ja muilla lajeilla on jokaisella oma persoonallisuutensa ja tapansa olla vuorovaikutuksessa kanssamme. Sen sijaan, että herkkyydet kohdistettaisiin toisiimme, olennaista on osoittaa ystävällisyyttä kaikkia eläviä olentoja kohtaan, joiden kanssa jaamme planeetan. Loppujen lopuksi maapallo, jossa ihmiset ja eläimet elävät rinnakkain kunnioittavasti, voi olla vain parempi paikka.

Lopulta Doechii osui hermoon: ehdottomaan rakkauteen kissoja kohtaan. Hänen suorapuheisuutensa on yhtä huvittavaa kuin jakavaakin, muistuttaen meitä siitä, etteivät edes Grammy-tähdet voita kaikkia puolelleen, kun he kohtaavat vastahakoisen kissan.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
"Upea": Nicole Kidman uskaltaa käyttää upeaa hametta punaisella matolla
Article suivant
"Diskokiharoilla" varustettuna Jessica Alba yllättää 1970-luvulta inspiroituneessa mekossa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Diskokiharoilla" varustettuna Jessica Alba yllättää 1970-luvulta inspiroituneessa mekossa.

Jessica Alba palaa voitokkaasti retro-estetiikkaan Instagram-kuvapanoksella, joka tuo mieleen 70-luvun. Tavanomaisesta kalifornialaisesta tyylistään kaukana oleva "Trigger Warning" -näyttelijä...

"Upea": Nicole Kidman uskaltaa käyttää upeaa hametta punaisella matolla

Nicole Kidman valaisi Scarpettan New Yorkin ensi-illan ultratyylikkäällä kokomustalla asullaan. Australialainen näyttelijä vangitsi kaikkien huomion ja todisti jälleen...

67-vuotias Jamie Lee Curtis kääntää katseita elegantissa mustassa mekossaan.

Jamie Lee Curtis todisti jälleen kerran punaisen maton taitonsa valitsemalla yksinkertaisen mutta imartelevan mustan mekon. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja...

Tämä espanjalainen näyttelijä jakaa kuvia raskaudestaan ja liikuttaa fanejaan

Úrsula Corberó, unohtumaton Tokio sarjasta "Money Heist" (La Casa de Papel), sulatti sydämiä verkossa intiimillä Instagram-julkaisulla, jossa hän...

Eileen Gu, muotiviikkojen olympiavoittajatähti

Freestyle-hiihdon saavutuksistaan tunnettu Eileen Gu on myös noussut yhdeksi muotimaailman näkyvimmistä urheilijoista. Olympiavoittaja esiintyy lukuisissa merkittävissä muotitapahtumissa. Hänen...

Yli 50-vuotias malli aiheuttaa kohua muotiviikoilla

Pariisin muotiviikoilla on usein yllätyksiä. Tällä kaudella yksi esiintyminen kiinnitti erityisesti kaikkien huomion: 58-vuotias brasilialainen supermalli Gisele Zelauy...