"Tunnen itseni onnekkaaksi": Tämä huippumalli kertoo äitiyden arjestaan

Pitkään catwalkilla ja kansainvälisissä kampanjoissa mukana ollut brasilialainen supermalli Gisele Bündchen puhuu nyt intiimimmästä onnesta. Äskettäisessä haastattelussa hän kertoo, kuinka äitiys määrittelee uudelleen hänen prioriteettejaan ja arkeaan.

"Tunnen itseni onnekkaaksi, että olen äiti."

ELLE US -lehden haastattelussa Gisele Bündchen jakaa henkilökohtaisen mietelmän äitiydestä. Hän selittää, että äitiydestä on tullut hänen ensisijainen täyttymyksensä lähde. "Lapset ovat yksinkertaisesti ihania. Tunnen olevani onnekas ollessani äiti. Uskon, että se on kutsumukseni", hän uskoutuu. Hän korostaa iloa, jonka hän löytää yksinkertaisista eleistä: hymystä, kotona jaetusta hetkestä, arkipäiväisestä keskustelusta. Hän kuvailee onnellisuutta, joka juontaa juurensa nykyhetkeen, kaukana mediahulinasta, joka on pitkään määritellyt hänen uraansa.

Kolmas lapsi, uusi tasapaino

Gisele Bündchenistä tuli äiti kolmannen kerran helmikuussa 2025. Hän päätti pitää synnytyksen yksityisenä useita viikkoja ennen kuin jakoi ensimmäisen kuvan sosiaalisessa mediassa toukokuussa. ELLE US -lehden haastattelussa hän selittää, miten tämä uusi äitiys on muuttanut hänen elämäänsä: hänen aikatauluaan, prioriteettejaan ja jopa ajantajuaan. Hän on jo Benjaminin ja Vivianin äiti avioliitostaan Tom Bradyn kanssa. Hänen kolmas lapsensa on suhteesta Joaquim Valenten kanssa. Hän keskustelee tämän uuden perhedynamiikan rikkaudesta, jota leimaavat oppiminen ja sopeutuminen.

"Äidiksi tuleminen uudelleen on muuttanut kaiken."

Uudenvuodentervehdyksessään hän tiivisti kuluneen vuoden syvällisen muutoksen ajaksi: "Äidiksi tuleminen on kääntänyt kaiken ylösalaisin: aikani, prioriteettini, sydämeni." Haastattelussa hän selventää, että tämä kehitys ei rajoitu käytännön järjestelyihin, vaan koskettaa intiimimpää ulottuvuutta: erilaista käsitystä siitä, millä on todella merkitystä. Hän selittää myös, että hän arvostaa erityisesti sitä, että voi jäädä kotiin ja nauttia joka hetkestä, etuoikeudesta, josta hän sanoo olevansa täysin tietoinen.

Huomaamattomampi, mutta sitoutuneempi elämä

Gisele Bündchen ei sala sitä, että hänen mallinuransa on jäänyt taka-alalle. Hänen viimeisin merkittävä esiintymisensä muotinäytöksessä oli Rion olympialaisten avajaisissa vuonna 2016. Siitä lähtien hän on keskittynyt henkilökohtaisiin sitoumuksiin, erityisesti sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään.

Hän on Lotus Housen, Miamissa sijaitsevan turvakodin, joka tukee haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja lapsia, hallituksen jäsen. Hän selitti, että äidiksi tuleminen on motivoinut häntä olemaan enemmän tekemisissä naisten ja lasten kanssa ja pitänyt sitä erityisen lähellä sydäntä olevana vastuuna.

Väitetty onnellisuus

ELLE US -lehden haastattelussa Gisele Bündchen ei puhu catwalkin kaipauksesta eikä katumuksesta. Päinvastoin, hän kuvailee kiitollisuuden ja tasapainon aikaa. "On niin helppo tehdä minut onnelliseksi; heidän tarvitsee vain hymyillä minulle ja ajattelen: 'Voi, se on täydellistä'", hän sanoo. Näiden paljastusten kautta hän esittelee kuvan naisesta, joka hyväksyy muutoksen elämässä ja vaatii uuden määritelmän "menestykselle": sellaisen, jota mitataan lastensa kanssa vietetyn ajan laadulla.

Kansainvälisestä supermallista huomaavaiseksi äidiksi siirtynyt Gisele Bündchen näyttää nyt kirjoittavan intiimimpää lukua – jota hän kuvailee elämänsä tärkeimmäksi.