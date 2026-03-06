Tämä Formula 1 -kuljettaja jakaa kuvia häistään ja liikuttaa faneja

Ferrari-tähti Charles Leclerc on paljastanut kulissien takaisia yksityiskohtia "salaisista" siviilihäistään Alexandra Saint Mleux'n kanssa koskettaen miljoonia faneja tämän intiimin päivän yksinkertaisuudella ja eleganssilla. Instagramissa jaetut kuvat näyttävät säteilevän parin ja aidon rakkauden.

Liikuttava siviilivihkiminen Monacossa

Charles ja Alexandra sanoivat vihkimisen huomaamattomassa siviilivihkimisessä 28. helmikuuta 2026. Charlesilla oli yllään istuva kermanvärinen puku ja harmaa solmio, ja Alexandralla oli yllään pitkä norsunluunvärinen pitsimekko, jossa oli kimaltelevia perhosaiheita. Charles kirjoitti kuvan kuvatekstiin: "Päivä, jota emme koskaan unohda. Osa 1 on valmis, osa 2 on ensi vuonna kaikkien rakkaidemme kanssa."

Legendaarinen lähtö vintage-Ferrarilla

Vastavihityt kiisivät pois vuoden 1957 Ferrari 250 Testa Rossalla (9 miljoonaa puntaa), mies ajoi ja nainen kantoi valkoista kimppuaan. Tämä viraaliksi levinnyt kuva Monacosta ja sen merestä taustallaan sai fanit riemuitsemaan: "Näyttää elokuvalta", "Maaginen hetki." Heidän koiransa Leo poseerasi heidän kanssaan autossa mini-smokissa – päivän odottamaton tähti.

Alexandra jakaa ilonsa Instagramissa

Alexandra Saint Mleux julkaisi muotokuvan parvekkeelta, jolta avautui merinäköala: "Unelmoi. En malta odottaa, että pääsen naimisiin kanssasi uudelleen ensi vuonna." Hänen Instagram-biograafissaan lukee nyt "Alexandra Leclerc 🦋", mikä sinetöi tämän uuden luvun.

Fanit kyyneliin niin paljon kauneutta

Reaktiot pursuavat tunteita: "Se on niin kaunista", "Upeaa, ansaitset kaiken onnen." Monet ylistävät pariskunnan hienotunteisuutta, toisin kuin F1-kuljettajien tavanomaista pröystäilyä.

Pyynnöstä tuplajuhliin

Romanttisen kosinnan jälkeen marraskuussa 2025 tämä siviilivihkiminen on "osa 1". Vuodelle 2027 on suunniteltu suuria perhejuhlia. Yhdessä kaksi vuotta olleet pari ovat ihailluin F1-pari.

Näillä kuvilla tyylikkäistä ja intiimeistä siviilivihkimisestä Charles Leclerc ja Alexandra Saint Mleux muuttivat yksityisen hetken universaaliksi. Heidän legendaarinen Ferrarinsa, smokingissa oleva Leo ja heidän sydämelliset julistuksensa ovat todella liikuttavia: tämä on rakkauden todellinen Grand Prix.

