Laulaja Rosalía tekee odottamattoman lausunnon miestyypistään

Léa Michel
Buenos Airesissa Spotify-haastattelussa espanjalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko, tuottaja ja näyttelijä Rosalía julkaisi pommin romanttisista kriteereistään: "Minun tyyppinen mies? Hänen täytyy olla homo." Tämä vastaus yllätti monet ja herätti uudelleen spekulaatioita hänen seksuaalisesta joustavuudestaan.

Väkevä sujuvuus, ilman nimilappuja

Spotifyn A/Presenta- ohjelmassa argentiinalainen kirjailija Mariana Enríquez kysyi Rosalíalta: "Mistä ominaisuudesta miehissä pidät eniten?" Rosalía vastasi heti: "Että hän on homo." Kaksi naista purskahti nauruun, ja Mariana Enríquez lisäsi: "No, meitä on kaksi!"

Rosalía tarkentaa: ”On hauskaa, että erottelemme nämä kaksi, koska ensimmäinen asia, joka jotakuta kiehtoo, on hänen ominaisuus.” Naisten kohdalla hän arvostaa huumoria. Vuonna 2024 ELLE-lehden haastattelussa Rosalía selvensi: ”Ajattelen vapautta. Se ohjaa minua”, ja hylkäsi kaikki jäykät kategoriat.

Menneisyys Hunter Schaferin kanssa ja huhut

Rosalía seurusteli lyhyesti amerikkalaisen näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittajan ja mallin Hunter Schaferin ("Euphoria") kanssa vuonna 2019. Hunter vahvisti vuonna 2024, että heillä oli "kaunis ja kestävä ystävyys". Laulaja, joka on tehnyt yhteistyötä amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän ja näyttelijä Billie Eilishin sekä räppäri Bad Bunnyn kanssa, liittyy "Euphoria"-sarjan kolmannen kauden näyttelijäkaartiin.

Paljon kohua herättävä lausunto

Tämä avoimuus heijastaa normien kehitystä: syvän ystävyyden, huumorin ja sukupuolesta riippumattoman vapauden juhlimista. Rosalía todennäköisesti ilmentää muuttuvaa sukupolvea, jossa rakkautta ei määritellä kategorioin.

Rosalía on pohjimmiltaan sekä häiritsevä että vapauttava. Tämä intiimi kuvaus ihmissuhteista juhlistaa rakkauden sujuvuutta ilman tabuja ja muistuttaa meitä siitä, että vetovoima ylittää leimat. Supertähti, joka elää vapaasti – ja se on inspiroivaa!

