"Diskokiharoilla" varustettuna Jessica Alba yllättää 1970-luvulta inspiroituneessa mekossa.

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba palaa voitokkaasti retro-estetiikkaan Instagram-kuvapanoksella, joka tuo mieleen 70-luvun. Tavanomaisesta kalifornialaisesta tyylistään kaukana oleva "Trigger Warning" -näyttelijä yllättää diskokiharoilla ja seeprakuvioisella mekolla.

Runsaasta designkiharasta täydelliseen polkkatukkaan

Ensimmäisessä kuvassa Jessicalla on tuuhea, kihara harja, jossa on keskeltä jakaus, tuoden mieleen 70-luvun disko-ikonit. Kultaisten XXL-korvakorujen ja malvanvärisen meikin kanssa yhdistettynä tämä kampaus on vastakohtana Jessicalle tavanomaisesti hillityille laineille ja luo juhlavan tunnelman kampauskarusellille.

Seeprakuvioinen halterikuvioinen mekko: näytöksen kohokohta

Shown tähti? Seeprakuvioinen halterikauluksinen maksimekko, jossa on avaimenreikäaukko rinnassa ja laskeutuva laskos. Tämä retrohenkinen vaate muotoilee hänen vartaloaan ja tuo mieleen menneiden aikojen diivat. Muotivalinta, joka tuo mieleen diskon paluun.

”Vähän tavallista ohjelmointia”, hän kuvaili ilkikurisesti. Jessica Alba omaksuu 70-luvun herätyksen vakuuttavasti hallitsevalla 90-luvun minimalismilla. Diskokiharat, eläinkuviot, jättimäiset korvakorut: hän todistaa, että vuosikymmeniä voi kiertää eleganssilla.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Palaamassa Milanosta tyttärensä Havenin kanssa

Jessica Alba on juuri palannut 48 tunnin pyörremyrskyisältä Milanon-matkalta 14-vuotiaan tyttärensä Havenin kanssa ja yhdistää tässä videossa matkamuistoja ja positiivisia mantroja. Margarita kädessään, leikkisät poseeraukset lastensa kanssa, inspiroivia lainauksia: kokonaisuus huokuu muotiviikkojen jälkeistä elämäniloa.

Diskokiharoillaan ja seeprakuvioisella halter-mekollaan Jessica Alba tekee 70-luvun paluun, joka sähköistää Instagramin. Kaukana hillityistä laineista, hän uudistaa tyylinsä tyylikkäästi: kuvakaappaus, joka saa sinut haluamaan kaivaa esiin vinyylilevyt ja striimausalustat!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
"Kissat eivät ole ystävällisiä eläimiä": tämän laulajan kommentit herättävät kiistaa

