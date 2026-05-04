"Tämä ei ole kylmään pakkaseen tarkoitettu asu": arktisen retkikunnan malli herättää keskustelua

Fabienne Ba.
Neljä tyttöä Louisianasta (USA), arktiselta alueelta ja retkikunnasta, joka "melkein meni pieleen" – näin amerikkalainen malli ja televisiopersoona Brooks Nader tiivisti seikkailunsa Instagramissa. "Leikkisän" kuvatekstin takana oli todellinen tieteellinen tehtävä ja välitön keskustelu siitä, mitä hän piti yllään.

Vakava tieteellinen retkikunta

Brooks Nader ja hänen kolme sisartaan – Mary Holland, Grace Ann ja Sarah Jane – matkustivat Huippuvuorille Norjaan osallistuakseen ensimmäiseen tutkimukseen, jossa selvitettiin äärimmäisten napa-alueiden vaikutusta naisten terveyteen. Yhteistyössä Space Prize Foundationin, NYU Langone Healthin ja Arizonan yliopiston kanssa toteutettu koe suunniteltiin jäljittelemään astronautien avaruudessa kohtaamia olosuhteita: äärimmäisiä lämpötiloja, eristäytyneisyyttä ja häiriintyneitä valo-pimeä-syklejä. Ohjelmaan sisältyi moottorikelkkailua, hiihtoa jäätikkölaaksoissa ja reaaliaikaisen biologisen datan keräämistä.

Mitä tutkijat halusivat mitata

Kerätty data koski äärimmäisten ympäristöolosuhteiden vaikutuksia naisten hormonitasapainoon, kuukautiskiertoihin, unirytmeihin ja yleiseen fysiologiseen sopeutumiseen. Matkan aikana käytettiin puettavia unen seurantalaitteita ja biologisen näytteenoton laitteita, minkä jälkeen matkan jälkeen tehtiin arviointeja palautumisen ja fysiologisen uudelleenkalibroinnin analysoimiseksi. Tulokset toimitetaan vertaisarvioituun tieteelliseen julkaisuun ja esitellään kansainvälisissä konferensseissa, mukaan lukien SLEEP-kokouksessa kesäkuussa 2026.

Keskustelu asusta

Tieteellisen retkikunnan lisäksi Brooks Naderin asu herätti todella huomiota hänen Instagram-julkaisussaan. Vaikka hänen kevytmielinen ja omalaatuinen kuvatekstinsä ("4 tyttöä Etelä-Louisianasta menee arktiselle alueelle eivätkä melkein palaa... Kaikki TIETEEN puolesta, tytöt") auttoi herättämään kohua ABC Nightlinen raportin ympärillä, eniten reaktioita herättivät pääasiassa kuvissa nähdyt vaatevalinnat.

Keskustelu siirtyi nopeasti projektin sisällöstä sen ulkonäköön, vaikka kritiikki koski projektin sopimattomuutta arktiseen ilmastoon ja puolustus tieteellisen lähestymistavan helppokäyttöisyyttä ja nykyaikaisuutta. On tärkeää muistaa, ettei naisen – tai kenenkään muunkaan – kehoa tai ulkonäköä ole syytä kommentoida tai tuomita. Jokaisella on oikeus pukeutua haluamallaan tavalla, eikä julkisuuden henkilönä oleminen millään tavalla oikeuta sosiaalisessa mediassa jaettujen kuvien kritisointiin tai tuomitsemiseen.

Ongelma, joka ulottuu paljon retkikunnan ulkopuolelle.

Naderin sisaret ilmaisivat lausunnossaan visionsa projektista: "Tämä on sekä tieteellinen panos että kulttuurinen lausunto. Näemme tämän tilaisuutena jatkaa keskustelua naisten terveydestä kohti uutta näkökulmaa – mihin kehomme pystyvät, kun niitä viedään äärimmäisyyksiin. Toivomme, että osallistumisemme inspiroi muita naisia osallistumaan tulevaan tutkimukseen."

Tutkimuksen tarkoituksena oli "täyttää kriittinen aukko lääketieteellisessä ja avaruustutkimuksessa, jolla on vaikutuksia naisten terveyteen Maassa sekä ihmisen lisääntymisen ja pitkäaikaisen avaruusmatkailun toteutettavuuteen". Toisin sanoen, sen ymmärtäminen, miten naisen keho reagoi äärimmäisiin olosuhteisiin, ei ole vähäinen asia. Se on olennaista avaruustutkimuksen tulevaisuudelle – ja Naderin sisaruksista avoimine takkeineen ja hymyineen on tullut sen "odottamattomimpia" lähettiläitä.

Lopulta, kevyestä vaatetuksestaan huolimatta arktisella alueella Brooks Nader ja hänen kolme sisartaan, Mary Holland, Grace Ann ja Sarah Jane, toivat Huippuvuorilta tieteellistä tietoa, jota harva olisi uskonut keräävänsä. Keskustelu heidän vaatetuksestaan on ainakin tuonut esiin tutkimuksen, joka sitä kipeästi tarvitsi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
