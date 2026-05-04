Shakira muutti Copacabanan rannan jättimäiseksi näyttämöksi

Rio de Janeiron Copacabanan rannasta tuli maailman suurin konserttipaikka 2. toukokuuta 2026. Kolumbialainen laulaja-lauluntekijä Shakira veti kaksi miljoonaa ihmistä ilmaiseen konserttiin, joka jää elävän musiikin historiaan.

Parvi droneja avaamaan yön

Ennen kuin yhtäkään nuottia oli edes soitettu, drone-esitys muodosti yleisön yläpuolella suden siluetin – suora viittaus Shakiran kappaleeseen "She Wolf" – samalla kun Shakira tervehti yleisöä portugaliksi ja julisti rakkautensa Brasiliaan. Hän nousi lavalle Brasilian kansallisväreihin pukeutuneena hieman kello 23 jälkeen ja huudahti: "Brasilia, rakastan sinua! On taianomaista ajatella, että tässä me olemme, miljoonat sielut yhdessä, valmiina laulamaan, tanssimaan ja liikuttumaan."

Katso tämä postaus Instagramissa The Straits Timesin (@straits_times) jakama julkaisu

Lähes 30 kappaletta kolmessa tunnissa

Shakira aloitti albumin kappaleella "La Fuerte", joka on hänen vuoden 2024 albuminsa "Las Mujeres Ya No Lloran" johtosingle, ennen kuin jatkoi lähes 30 kappaleen setillä, jota rytmittävät videoväliosuudet ja kymmenen asunvaihtoa. Settilistaan kuuluivat kappaleet "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" ja "Whenever, Wherever" – matka Shakiran yli kahdenkymmenen vuoden uran läpi piti yleisön energisenä alusta loppuun.

Yllätä brasilialaiset vieraat

Illan arvovieraina olivat brasilialainen laulaja-lauluntekijä Anitta, joka esitti funk-dueton, sekä brasilialaiset musiikkilegendat Caetano Veloso ja Maria Bethânia, joiden läsnäolo lavalla herätti yleisössä kollektiivisen tunteen. Nämä esiintymiset todistivat Shakiran ja Brasilian, maan, jossa hän on käynyt 18-vuotiaasta asti, syvästä yhteydestä.

Katso tämä postaus Instagramissa Shakiran (@shakira) jakama julkaisu

"Olin 18-vuotias ja haaveilin laulamisesta sinulle."

Konsertin aikana Shakira otti aikaa puhuakseen suoraan yleisölle ja muistellen ensimmäistä kertaa Brasiliassa: "Saavuin tänne 18-vuotiaana ja haaveilin laulamisesta teille. Ja nyt katsokaa tätä. Elämä on taikaa." Hän välitti myös yleisössä oleville naisille viestin sinnikkyydestä: "Joka kerta kun nainen kaatuu, hän nousee ylös hieman viisaampana kuin ennen" – lausunto, joka herätti tunteiden aallon kahden miljoonan katsojan keskuudessa.

Ennätys perinteitä kunnioittaen

Konsertti on osa Todo Mundo no Rio -festivaalia, Rion kaupungin aloitetta, joka tarjoaa ilmaisia kansainvälisiä konsertteja Copacabanan rannalla. Madonna aloitti perinteen vuonna 2024 1,6 miljoonan ihmisen edessä, ja Lady Gaga seurasi perässä vuonna 2025 2,1 miljoonan katsojan edessä. Rion pormestari Eduardo Cavaliere ilmoitti ennätyksestä virallisesti X:ssä (entinen Twitter): "Naarassusi on tehnyt historiaa Riossa."

Kiertue jo ennätyskirjoissa

Yli 90 miljoonan myydyn levyn, neljän Grammy-palkinnon ja viidentoista Latin Grammy -palkinnon ansiosta Shakira nauttii vertaansa vailla olevasta suosiosta Brasiliassa, jossa hän on esiintynyt vuosikymmeniä. Hänen "Las Mujeres Ya No Lloran" -kiertueensa oli jo päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan latinalaisamerikkalaisen artistin kaikkien aikojen tuottoisimpana kiertueena. Copacabanan konsertti kruunasi sarjan historiallisia konsertteja – aiemmin samana vuonna Méxicon Zócalossa 400 000 ihmisen edessä järjestetyn ilmaisen konsertin jälkeen.

Kaksi miljoonaa ihmistä, parvi droneja, kolme tuntia musiikkia ja rakkauden viesti Brasilialle – Shakira muutti Copacabanan paljon enemmän kuin vain rannaksi. Jättimäiseksi lavaksi, yhteiseksi hetkeksi ja illaksi, jonka sen todistajat muistavat pitkään.