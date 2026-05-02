Malli Kaia Gerber herättää nahkableiserin henkiin odottamattomalla yksityiskohdalla

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Luulimme, että nahkatakki oli jo nähty kaikilla mahdollisilla tavoilla. Silti amerikkalainen malli ja näyttelijä Kaia Gerber antoi sille hiljattain aivan uuden elämän yhdistämällä sen yksinkertaiseen mustaan pitsirintalettiin. Yhdistelmä, joka käänsi nopeasti päitä.

Hänen kampaajansa ottamat kuvat

Kaia Gerberin kampaaja Kiley Fitzgerald julkaisi kuvat Instagramissa yksinkertaisella kuvatekstillä "Kaia 🖤" . Kuvat, jotka on otettu virallisen mainoskontekstin ulkopuolella, rennossa kuvausympäristössä, antavat niille välittömän aitouden. Kuvissa amerikkalainen malli ja näyttelijä esiintyy yksivärisessä mustassa asussa, joka on rakennettu kerroksellisen nahkableiserin ja pitsin ympärille.

Nahkableiseri ja pitsi: odottamaton kaksikko

Kaia Gerberillä oli yllään lyhyt nahkainen bleiseri, jossa oli simpukankuoriset kaulukset. Sen päällä oli herkkä musta pitsinen rintaliivi, jonka hän yhdisti yhteensopiviin leveälahkeisiin farkkuihin. Täysin yksivärinen kokonaisuus leikitteli rohkean ja romanttisen tasapainottelulla – nahka antoi rakennetta ja kestävyyttä, pitsi lisäsi keveyttä. Pieni kultainen sydämenmuotoinen riipus täydensi ilmeen huomaamattomasti.

Kiley Fitzgerald stailasi Kaia Gerberin hiukset tuuhealla föönauksella ja sivujakauksella, ja meikkitaiteilija Shelby Smith loi hehkuvan ihon, vaalean luomivärin, ripsivärin, poskipunan ja malvanväriset huulet. Kauniisti luotu look ei koskaan kilpaillut asun kanssa, vaan nahan ja pitsin kontrasti pääsi keskiöön.

Katsaus "Äiti Marian" mainostamisen ulkopuolelle

Nämä kuvat julkaistiin samaan aikaan, kun Kaia Gerber valmistautui aktiivisesti elokuvansa "Äiti Maria" julkaisuun. Kyseessä on psykologinen trilleri, jossa hän näyttelee amerikkalaisen näyttelijä Anne Hathawayn, brittiläisen näyttelijä Michaela Coelin ja amerikkalaisen näyttelijä Hunter Schaferin rinnalla. Tämä konteksti antaa lookille "ylimääräisen" ulottuvuuden: kahden vakavan projektin välissä on läheisen yhteistyökumppanin ottama spontaani valokuvaus.

Lyhyesti sanottuna Kaia Gerber ei tarvinnut punaista mattoa luodakseen yhden kuukauden puhutuimmista lookeistaan. Nahkableiseri saa tässä uuden elämän: se ei ainoastaan strukturoi siluettia, vaan luo myös vuoropuhelua päälle kerrostettujen vaatteiden kanssa. Ja tämä vuoropuhelu on kiistatta onnistunut.

Näyttelijä Brooke Shields ja hänen tyttärensä omaksuivat saman asun ja aiheuttivat sensaation

