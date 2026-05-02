Olivia Rodrigo palaa tähän "leikkisään" teemaan valkoisessa pitsimekossa

Naila T.
@oliviarodrigo / Instagram

Amerikkalaisella laulaja-lauluntekijällä Olivia Rodrigolla oli tärkeä tapahtuma 28. huhtikuuta 2026: näyttelijäillallinen amerikkalaisessa "Saturday Night Live" -ohjelmassa Manhattanilla. Tilaisuuteen hän valitsi valkoisen pilkullisen pitsimekon, jossa yhdistyi klassisen kuvion leikkisä henki ja täydellisesti kuratoidun lookin tarkkuus.

Pilkullinen mekko uudelleen kuvioituna pitsillä

Olivia Rodrigo bongattiin tässä asussa "Saturday Night Liven" näyttelijäillallisella italialaisessa Lattanzissa Manhattanilla. Lauantaina 2. toukokuuta 2026 laulaja esiintyy ohjelmassa sekä juontajana että musiikkivieraana – kaksoisroolissa, josta hän ilmoitti 8. huhtikuuta Instagramissa sanoin: "Valtavan unelman täyttymys. Nähdään NYC 🗽🩷💋" .

Olivia Rodrigolla oli yllään musta mekko, jota koristivat valkoiset pilkut ja valkoinen pitsi kauluksessa ja hihoissa. Yleensä retrohenkiseen estetiikkaan yhdistetty pilkullinen kuvio sai tässä hienostuneemman ulottuvuuden pitsikäsittelyn ansiosta – tapa luoda vuoropuhelu kuvion "leikkisän" puolen ja "herkemmän" viimeistelyn välille.

Tarkasti valitut lisävarusteet

Olivia Rodrigo täydensi asunsa viininpunaisella Alaïa Le Teckel -laukulla ja pitkällä näyttävällä kaulakorulla. Asusteen viininpunaisen ja mustavalkoisen mekon välinen kontrasti lisäsi tervetulleen kromaattisen syvyyden. Tämä asu sopii täydellisesti vuoden 2026 selkeästi määriteltyyn visuaaliseen suuntaan.

Hänen tulevan albuminsa "you seem pretty sad for a girl so in love" kannessa, joka julkaistaan 12. kesäkuuta, hänet on kuvattu vaaleanpunaisessa, valkokauluksisessa minimekossa, mustien platform-korkokenkien ja pitkien valkoisten sukkien kanssa. 30. huhtikuuta julkistetun "The Unraveled Tour" -kiertueensa mainoskuvassa hän jatkaa tätä teemaa vaaleanpunaisessa, kevyestä kankaasta valmistetussa mekossa, jossa on pitsikoristeita. Valkoinen, pitsi ja pinkki muodostavat nyt yhtenäisen visuaalisen triptyykin tämän "uuden aikakauden" ympärille.

"Saturday Night Live", virstanpylväs hänen urallaan

Olivia Rodrigo, joka juontaa ja esiintyy musiikkivieraana saman illan "Saturday Night Livessä", on kokemassa yhtä televisiouransa tärkeimmistä hetkistä. Ohjelma on amerikkalaisille artisteille kuin siirtymäriitti – ja se, että hän näyttelee molempia rooleja samanaikaisesti, kertoo paljon siitä, kuinka paljon luottamusta teollisuus häneen 23-vuotiaana antaa. Illallisella, joka valittiin tätä esiintymistä edeltävänä iltana, oli siksi erityinen merkitys: tapa vahvistaa yhtenäistä visuaalista identiteettiä vain päiviä ennen maksimaalista näkyvyyttä.

Valkoisia pilkkuja, pitsiä, viininpunainen laukku: Olivia Rodrigon ei tarvinnut tehdä enempää julistaakseen uuden aikakauden alkua. Hän jättää jälkensä vuonna 2026 yhtä pikkutarkasti muotoillulla visuaalisella universumilla kuin hänen musiikillinen universuminsa.

Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
Malli Kaia Gerber herättää nahkableiserin henkiin odottamattomalla yksityiskohdalla

Luulimme, että nahkatakki oli jo nähty kaikilla mahdollisilla tavoilla. Silti amerikkalainen malli ja näyttelijä Kaia Gerber antoi sille...

Näyttelijä Brooke Shields ja hänen tyttärensä omaksuivat saman asun ja aiheuttivat sensaation

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Brooke Shields ja hänen tyttärensä Rowan eivät ilmeisesti tarvitse yhteistä stylistiä luodakseen ikimuistoisen muotikaksikon....

Thaimaalainen tanssija Lisa yllään pitsiasu ja aiheuttaa sensaation

Thaimaalainen tanssija, räppäri ja näyttelijä Lisa, joka on eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINKin jäsen, ei tarvitse punaista mattoa tehdäkseen huomiota....

Näyttelijä Bella Thornen "rohkea" nahkalookki aiheuttaa kohua.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Bella Thorne julkaisi hiljattain Instagramissa kuvan punaisissa nahkahousuissaan, joiden yksityiskohdat laukaisivat välittömästi reaktioiden vyöryn....

Malli Irina Shayk, 40, aiheutti sensaation dekonstruoidussa vaaleanpunaisessa mekossa.

Venäläinen malli Irina Shayk tiivisti nykyisen mielentilansa kuvatekstissä: "Kaikkialla." Hänen Instagram-karusellinsa, jossa yhdistyvät urbaanit tyylit ja pehmeämmät hetket,...

"Luupussi": Malli Bella Hadid kohdisti kohteekseen jälleen

Amerikkalainen malli Bella Hadid näytti upealta REVOLVE-muotinäytöksen punaisella matolla Los Angelesissa. Ja silti tapahtuman kuvien alla verkossa julkaistut...