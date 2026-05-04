Hailey Bieber valitsi minimalistisen vintage-oranssin asun.

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieberillä on "hienovarainen kyky" luoda trendejä vaikuttelematta. Toukokuun 1. päivänä 2026 hän jakoi Instagramissa muutaman selfien pukeutuneena vintage-oranssiin asuun ja punaiseen liiviin saadakseen aikaan todellisen pöhinän seuraajiensa keskuudessa.

Oranssi kaksiosainen puku, jossa on halterikaulus ja poikashortsit

Hailey Bieber kirjoitti 1. toukokuuta 2026 peiliselfie-karuselliinsa kuvatekstin "Omenoista appelsiineihin" – suora viittaus oranssin bikinin ja punaisen liivin väliseen kontrastiin. Hänellä oli yllään halterikauluksinen oranssi bikini ja poikien shortsit – retroleikkaus, joka tuo mieleen 70-luvun ranta-asut, sekoitus minimalismia ja nostalgiaa. Tämän päälle hän puki lyhyen punaisen liivin, napitti sen edestä kiinni ja jätti sen auki paljastaen alla olevan oranssin asun.

Juuri tämä oranssinpunainen yhdistelmä on herättänyt huomiota: kaksi lämmintä, kylläistä sävyä, jotka on tässä yhdistetty aseistariisuvalla vaivattomuudella. Valinta, joka todistaa, että Hailey Bieber jatkaa väriyhdistelmien tutkimista siellä, missä monet muut pysähtyvät.

Minimalistinen kauneuslookki, joka ei peitä alleen mitään

Täydentääkseen lookin Hailey Bieberin ruskeat hiukset oli avattu, jaettu keskijakauksella ja luonnollisilla kerroksilla. Meikki koostui harmaanruskeasta eyelinerista, ripauksesta pinkkiä poskipunaa ja ruusunpunaisista huulista. Mikään ei kilpaillut asun kanssa – tapa antaa värin tehdä kaikki työt.

Vintage-estetiikkaa, joka on tullut jäädäkseen.

Tämä look sopii täydellisesti Hailey Bieberin johdonmukaiseen tyylisuuntaan, jota hän on tutkinut useiden kausien ajan: retrohenkiset kappaleet, lämpimät ja kylläiset värit sekä minimalismi, joka ei sulje pois rohkeutta. Olipa kyseessä sitten hänen esiintymisensä Coachella 2026 -festivaaleilla mikropitkissä juoksushortseissa ja saappaissa tai tämä oranssin ja punaisen värinen karuselli, hän rakentaa rentoa, tarkkaa ja ei koskaan perinteistä estetiikkaa.

Oranssi kaksiosainen asu, punainen liivi ja kaksisanainen kuvateksti – Hailey Bieber ei tarvinnut enempää luodakseen muodikkaan hetken. ”Omenoista appelsiineihin” -väriyhdistelmä on jo yksi niistä, joita hänen seuraajansa kiirehtivät kokeilemaan tänä kesänä.