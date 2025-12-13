Search here...

Catherine Zeta-Jonesia kritisoidaan "liian vanhan näköiseksi" ja hän saa odottamatonta tukea.

Léa Michel
@gold_derby/TikTok

Elokuvaikoni Catherine Zeta-Jones joutui hiljattain naisvihamielisen kritiikin kohteeksi ulkonäkönsä vuoksi, mutta naisten valtava tukivyöry valtasi hänet nopeasti. Brittiläinen näyttelijä ja laulaja osallistui Netflixin "Wednesday"-sarjan tapahtumaan, jossa sosiaalisessa mediassa purkautui ikää häpäiseviä kommentteja.

Epäreilua kritiikkiä punaisella matolla

Hiljattain Los Angelesissa järjestetyssä Netflix-tapahtumassa Catherine Zeta-Jones keskusteli roolistaan Morticia Addamsina "Wednesday"-sarjan toisella kaudella. Haastattelusta tehty TikTok-video kaapattiin loukkaavilla kommenteilla hänen iästään ja ulkonäöstään. Trollit pitivät häntä "liian vanhana" ja jättivät täysin huomiotta hänen lahjakkuutensa ja suorituksensa.

@gold_derby Catherine Zeta-Jones rakasti oppia lisää Morticiasta #Wednesday- ohjelman toisella kaudella. #catherinezetajones #morticiaaddams #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #theaddamsfamily #haastattelu #tv #palkinnot ♬ alkuperäinen ääni - Gold Derby

Naisten solidaarisuuden aalto

Tämän viha-aallon edessä monet naiset mobilisoituivat verkossa. Sitä seuranneet kommentit olivat erityisen lämpimiä: "Tämän on loputtava, naisilla ei ole viimeistä käyttöpäivää", "Hän on upea, rakastan hänen luonnollista ulkonäköään" tai jopa "Juuri tällaisten hullujen ihmisten takia naiset pelkäävät vanhenemista, vaikka hän onkin upea." Tämä purkaus osoittaa kollektiivista turhautumista sosiaalisessa mediassa esiintyvään arkipäivän seksismiin.

Sukupuolipaine asettaa naiset edelleen julkiseen sektoriin

Tämä viimeisin tapaus toimii karuna muistutuksena suhteettomasta paineesta, johon naiset kohtaavat julkisissa tiloissa mukautuakseen. Vaikka miehet usein ikääntyvät arvokkaasti, naisia tuomitaan, tarkastellaan ja vähätellään rutiininomaisesti ikääntymisen luonnollisten merkkien vuoksi. Catherine Zeta-Jones on vain yksi esimerkki monista: jokaisen ryppyihin tai harmaiden hiusten kritiikin takana on kokonainen pakotetun nuoruuden kulttuuri, joka säilyy ja ylläpitää syvälle juurtuneita seksistisiä normeja.

Lyhyesti sanottuna Catherine Zeta-Jonesin tapaus havainnollistaa itsepintaista vitsausta: kuuluisien naisten iän perusteella tapahtuvaa häpeää. Hänen saamansa valtava tuki kuitenkin osoittaa, että asenteet ovat muuttumassa ja hyökkäys muuttuu symboliseksi voitoksi naisten voimaannuttamiselle. Milloin nämä taantumukselliset tuomiot loppuvat?

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Kuka on Hinaupoko Devèze, Tahitin Miss Ranska?

