Kuka on Hinaupoko Devèze, Tahitin Miss Ranska?

Hinaupoko Devèze kirjoittaa uuden luvun Miss Ranskan historiassa edustaen ylpeänä Tahitia, Ranskan Polynesian suurinta saarta. 23-vuotiaana hän lumoaa päättäväisyydellään ja vahvalla sitoutumisellaan mielenterveyteen.

Miss Ranska Papeetesta

Hinaupoko Devèze syntyi Papeetessa 2000-luvun alussa ja varttui Ranskan Polynesian, Uuden-Kaledonian ja Etelä-Ranskan välillä ennen kuin palasi aikuisena asettumaan Tahitille. Hänet valittiin ensin Miss Tahiti 2025:ksi ja voitti sitten Miss Ranska 2026 -kruunun joulukuun alussa 2025, jolloin hänestä tuli 96. Miss Ranska ja kuudes Miss Tahiti, joka on voittanut tämän tittelin.

Kulttuurien sekoittumisen ja opintojen leimaama ura

Hinaupoko Devèze syntyi Manner-Ranskasta kotoisin olevalle isälle ja Marquesassaarille kotoisin olevalle äidille, ja hän väittää omaavansa vahvan yhteyden polynesialaiseen kulttuuriin, erityisesti Marquesas-kulttuuriin, tanssin ja kielen kautta. Aloitettuaan oikeustieteen opinnot hän vaihtoi alalle ja suoritti alan tutkinnon. Hän on työskennellyt myös matkailualalla, hallintoassistenttina ja mallina.

Mielenterveys sydänsairauksien aiheuttajana

Hinaupoko Devèze koki loppuunpalamisen oikeustieteen opintojensa aikana, koettelemuksen, joka vaikutti syvästi hänen aktivismiinsa. Tultuaan Miss Ranskaksi hän luonnollisesti päätti tehdä mielenterveydestä ensisijaisen tavoitteensa vakuuttuneena siitä, että se on yleismaailmallinen ongelma, joka vaikuttaa kaikkiin ikäryhmiin ja taustoihin. Hän toivoo voivansa käyttää asemaansa "kannustaakseen ihmisiä puhumaan, saamaan tukea ja tulemaan kunnioitetuiksi niiden puolesta, jotka kärsivät psyykkisesti".

Arvojen ja monimuotoisuuden lähettiläs

Vaalien aikana Hinaupoko Devèze korosti sitoutumistaan "vapauden, tasa-arvon ja veljeyden" arvoihin, joihin hän lisäsi olennaisena kunnioituksen käsitteen. Sekalaisen perintönsä, sukuhistoriansa ja useilla Ranskan territorioilla viettämänsä elämän kautta Hinaupoko Devèze symboloi moniarvoista Ranskaa, sekä saaristomaista että mannermaista, ylpeää juuristaan ja avointa maailmalle.

Lyhyesti sanottuna Hinaupoko Devèze ei ole vain kiistattoman viehättävä ja elegantti Miss Ranska: hän ilmentää myös monimuotoisuuden, sitkeyden ja sosiaalisen sitoutumisen viestiä. Tahitilta Manner-Ranskaan hänen matkansa heijastaa maamme kulttuurista sekoitusta ja rikkautta samalla korostaen yleismaailmallisia asioita, kuten mielenterveyttä.