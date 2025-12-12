Search here...

"Se tekee minut epämukavaksi": 2000-luvun ikoni avautuu kohtauksesta, jota hän kaipaa

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba tarkastelee kriittisesti menneisyyttään 2000-luvun glamour-ikonina, erityisesti kohtausta, jota hän nyt pitää "nöyryyttävänä". Tämä kiusallinen hetki kertoo paljon siitä, miten käsitys näyttelijöistä ja naispäähenkilöistä on kehittynyt elokuvissa.

Kulttikohtaus… jota hän katuu

Näyttelijä muistelee kohtausta ”Fantastic Fours” -elokuvassa, jossa hänen hahmonsa Sue Stormin on riisuttava vaatteensa tullakseen täysin näkymättömäksi. Aikoinaan ”hauskana ja lumoavana hetkenä” esitetty kohtaus näyttää nyt hänelle ”puhtaalta tekosyyltä riisua itsensä”. Jessica Alba selittää, että hän pelkäsi kuvauksia viikkojen ajan, tuntien itsensä paljastuneeksi, tuomituksi ja alistetuksi omaksi kehokseen, kaukana siitä monimutkaisesta sankarittaresta, jonka hän oli kuvitellut.

Henkilökohtainen epämukavuus ja seksistinen teollisuus

Konservatiivisesta perheestä kotoisin oleva ja itseään vaatimattomaksi kuvaileva hän tunnustaa kokeneensa tämän hetken "nöyryyttävänä" tosielämässä ja tunteneensa epämukavuutta, joka jatkuu edelleen. Anekdootin taustalla hän viittaa miesnäkökulman hallitsemaan elokuvateollisuuteen, jossa rohkeuden kohtaukset on varattu miehille, kun taas naishahmot on seksualisoitu. Hänen todistuksensa havainnollistaa kuilua sen välillä, mitä nuori näyttelijä hyväksyy järjestelmän paineen alla, ja mitä hän ajattelee siitä myöhemmin, enemmän jälkiviisaasti ja voimakkaammin.

Muuttuvan aikakauden puheen symboli

Jessica Alba muistelee ihailleensa sarjakuvissa Sue Stormia: rohkeaa, äidillistä mutta itsevarmaa naista, jolla oli vahva moraalinen kompassi ja aito ääni tiimissä. Hän uskoo, että tämä potentiaali tukahdutettiin ohjaajan valinnoilla, jotka muuttivat sankarittaren inspiroivasta hahmosta halutuksi kohteeksi. Hän korostaa, että onneksi naisten esitystapa on kehittynyt siitä lähtien, ja yhä useammat supersankarihahmot on kirjoitettu täysin kehittyneinä hahmoina, eivätkä vain "visuaalisina rekvisiitoina".

Jessica Alban sanat auttavat lopulta kyseenalaistamaan 2000-luvun normeja, joissa glamour-ikonin asema näytti olevan erottamaton osa menestystä. Nykyään hän vaatii oikeuttaan asettaa omat rajansa ja muistuttaa meitä siitä, ettei mikään "kultti-imago" ole jatkuvan nöyryytyksen hinnan arvoinen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
48-vuotias Shakira sytyttää lavan liekkeihin veistoksellisessa mekossa.
Article suivant
Kuka on Hinaupoko Devèze, Tahitin Miss Ranska?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kuka on Hinaupoko Devèze, Tahitin Miss Ranska?

Hinaupoko Devèze kirjoittaa uuden luvun Miss Ranskan historiassa edustaen ylpeänä Tahitia, Ranskan Polynesian suurinta saarta. 23-vuotiaana hän lumoaa...

48-vuotias Shakira sytyttää lavan liekkeihin veistoksellisessa mekossa.

Shakira aiheutti hiljattain sensaation upealla lookilla, joka sytytti sekä lavan että sosiaalisen median liekkeihin. Kolumbialainen tähti on jälleen...

Tämän eteläafrikkalaisen mallin kasvojen lumoava kauneus

Eteläafrikkalainen malli Candice Swanepoel on jälleen kerran valloittanut sosiaalisen median lähikuvalla Instagram-videolla kasvoistaan, jotka kylpevät valossa ja joita...

Christina Aguileran tytär myöntää pitävänsä äidistään ilman meikkiä juuri tästä syystä.

Lumoavasta ulkonäöstään ja rohkeasta meikistään tunnettu Christina Aguilera yllätti kaikki paljastamalla, että hänen 10-vuotias tyttärensä Summer Rain pitää...

Alusvaatteissa Lily Allen juhlistaa vartaloaan 40-vuotiaana ja rikkoo stereotypioita.

Muutamalla lumoavalla kuvalla ja vauhdikkaalla asenteella Lily Allen muuttaa tämän vuosikymmenen vaihtumisen vapauden julistukseksi. Ja tulet huomaamaan, että...

Hän painaa 70 kg ja häntä pidetään "liian raskaana lajiinsa".

Vuoden 2024 luurankon nuorten maailmanmestari Viktoria Hansova kohtaa absurdin paradoksin: 178 metriä pitkänä ja 70 kg painavana häntä...

© 2025 The Body Optimist