Search here...

48-vuotias Shakira sytyttää lavan liekkeihin veistoksellisessa mekossa.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Shakira aiheutti hiljattain sensaation upealla lookilla, joka sytytti sekä lavan että sosiaalisen median liekkeihin. Kolumbialainen tähti on jälleen kerran osoittanut olevansa tyyli- ja esiintymisikoni.

Upea korsetti

Buenos Airesin konsertissaan Shakira esiintyi sinisessä metallinhohtoisessa korsetissa ja silmiinpistävässä azuurinsinisessä merenneito-mekossa. Mekossa oli kaksi veistettyä sutta korsetissa, yksityiskohta, joka kiehtoi ja lumosi monia faneja, jotka olivat innoissaan tästä viittauksesta Shakiran vahvaan visuaaliseen tyyliin.

Veistoksellinen mekko lavalla

Mekon tunnusomaisia ​​piirteitä olivat helman samankeskiset laskokset, jotka laskeutuivat alas eri tasoilla luoden vaikutelman pysähtyneestä, lähes arkkitehtonisesta liikkeestä. Tämä rakenne yhdistettynä mekon intensiiviseen väriin nosti Shakiran esiin lavalla ja vahvisti asun "merenneito"-efektiä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Shakiran (@shakira) jakama julkaisu

Minimalistinen tyylivalinta, eikä siinä kaikki

Shakira valitsi hyvin minimalistisen tyylin ja luopui asusteista antaakseen mekon ja korsetin nousta keskiöön. Ainoa lisäsilauksena oli hillitty punainen huulipuna, joka lisäsi hienostuneisuutta heikentämättä hänen siluettiaan.

Hänen upean ulkonäkönsä lisäksi ilta oli entistäkin ikimuistoisempi, koska hänen kaksi poikaansa liittyivät hänen seuraansa lavalle laulamaan. Tämä perheen yhteenkuuluvuuden tunne yhdistettynä hänen esiintymisensä voimaan sai faneilta laajan ylistyksen, sillä he näkivät sen koskettavana tasapainona supertähden ja ylpeän äidin välillä.

Lyhyesti sanottuna, tällä merkittävällä esiintymisellä Shakira vahvistaa jälleen kerran kykynsä uudistaa imagoaan pysyen samalla uskollisena taiteelliselle identiteetilleen. Tyylillisen rohkeuden, magneettisen lavaolemisen ja lastensa kanssa jaettujen tunteiden avulla laulaja muistuttaa meitä siitä, miksi hän on edelleen yksi sukupolvensa vaikutusvaltaisimmista taiteilijoista.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämän eteläafrikkalaisen mallin kasvojen lumoava kauneus

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämän eteläafrikkalaisen mallin kasvojen lumoava kauneus

Eteläafrikkalainen malli Candice Swanepoel on jälleen kerran valloittanut sosiaalisen median lähikuvalla Instagram-videolla kasvoistaan, jotka kylpevät valossa ja joita...

Christina Aguileran tytär myöntää pitävänsä äidistään ilman meikkiä juuri tästä syystä.

Lumoavasta ulkonäöstään ja rohkeasta meikistään tunnettu Christina Aguilera yllätti kaikki paljastamalla, että hänen 10-vuotias tyttärensä Summer Rain pitää...

Alusvaatteissa Lily Allen juhlistaa vartaloaan 40-vuotiaana ja rikkoo stereotypioita.

Muutamalla lumoavalla kuvalla ja vauhdikkaalla asenteella Lily Allen muuttaa tämän vuosikymmenen vaihtumisen vapauden julistukseksi. Ja tulet huomaamaan, että...

Hän painaa 70 kg ja häntä pidetään "liian raskaana lajiinsa".

Vuoden 2024 luurankon nuorten maailmanmestari Viktoria Hansova kohtaa absurdin paradoksin: 178 metriä pitkänä ja 70 kg painavana häntä...

"Peppusi ei ole niin iso": kun kuuluisa laulaja vastaa seksistisiin ja rasistisiin kommentteihin

Joskus yksi ainoa lause riittää korostamaan paljon laajempia kysymyksiä. Laulaja Theodora vastasi hiljattain voimakkaasti ja huumorilla seksistisiin ja...

Tämä korealainen näyttelijä lumoaa odottamattoman "luonnollisella" ulkonäöllään

Eteläkorealainen näyttelijä ja malli Han So Hee, joka tunnetaan savuisesta meikistään ja intensiivisen punaisista huulistaan, yllättää meikittömällä lookilla....

© 2025 The Body Optimist