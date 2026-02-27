Search here...

César-palkinnot 2026: Isabelle Adjani kehottaa miehiä "puolustamaan naisia"

Léa Michel
@canalplus/Instagram

Isabelle Adjani loi yhden51. César-palkintogaalan ikimuistoisimmista hetkistä Olympia-stadionilla 26. helmikuuta 2026 kutsumalla kaikki läsnä olleet miehet seisomaan tukemaan väkivallan naisuhreja ympäri maailmaa. Tämä symbolinen ele, jota seurasivat yhteiset suosionosoitukset seisten, sähköisti yleisön ja kaikui kauas elokuvamaailman ulkopuolelta.

Voimakas avajaispuhe elokuvasta

Elokuvan elävä legenda, jolla on viisi César-palkintoa – ehdoton ennätys seremonian historiassa – Isabelle Adjani antoi ensin tunnustusta näyttelijänalalle ennen kuin ojensi parhaan miespääosan palkinnon Laurent Laffitelle. "Olen aina suhtautunut varauksella ilmaisuun 'paras'. Paras mistä? On elokuvia, jotka muokkaavat sinua, valtaavat sinut ja sitten riistävät sinut. Maailma on kauhistuttavampi kuin koskaan nykyään. Elokuvan on jatkettava sen kuvaamista ilman liioittelua", hän julisti liikuttuneena.

Juhlallinen vetoomus yleismaailmalliseen veljeyteen

Isabelle Adjani kääntyi sitten juhlallisesti huoneessa olevien miesten puoleen: ”Pyydän kaikkia huoneessa olevia miehiä nousemaan seisomaan ja pitämään meteliä, jotta naiset, ehdottomasti kaikki väkivallan, ehdottomasti kaikenlaisen väkivallan uhrit, tietävät, että olette heidän puolellaan. Ja että solidaarisuutenne ei lopu maamme rajoille. Puolustatte myös iranilaisia naisia, afganistanilaisia naisia, puolustaaksenne oikeuksiamme ja kaikkien sodan runteleman maailman uhrien naisten oikeuksia. Kiitos heistä.”

Vastaus oli välitön: koko huone nousi ylös hyväksyvän muminaan, mikä loi harvinaisen energia-aallon Isabelle Adjanin silmien eteen, joka oli näkyvästi liikuttunut tästä solidaarisuudesta.

Isabelle Adjani, pitkäaikainen aktivisti

Tämä puhe on osa Isabelle Adjanin jatkuvaa sitoutumista naisten oikeuksiin. Hän oli ranskalaisen elokuvan häirinnän vastaisen taistelun edelläkävijä 2010-luvulta lähtien ja aktiivinen #MeToo-liikkeen tukija, ja hän oli jo tehnyt vahvan vaikutuksen vuoden 2020 César-palkintogaalassa puhumalla avoimesti väkivallasta.

Näyttelijätär, joka näytteli muun muassa elokuvista ”Possession”, ”Camille Claudel” ja ”Queen Margot”, vahvistaa näin asemansa sitoutuneena taiteilijana ja muuttaa seremonian universaaliksi alustaksi globaalille sisaruudelle. Tämä ele on edelleen yksi vuoden 2026 César-palkintojen kohokohdista: ranskalainen elokuva kirjaimellisesti puolusti naisia ympäri maailmaa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
38-vuotias näyttelijä puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan ja uuden äidin koettelemuksista.
Article suivant
Punaisella matolla tämä näyttelijä rikkoo sääntöjä rennolla yksityiskohdalla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Punaisella matolla tämä näyttelijä rikkoo sääntöjä rennolla yksityiskohdalla

Punaisella matolla asut suunnitellaan usein pikkutarkasti. Vuoden 2026 César-palkintogaalassa ranskalainen näyttelijä Leïla Bekhti päätti uhmata odotuksia odottamattomalla muotilausumalla....

38-vuotias näyttelijä puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan ja uuden äidin koettelemuksista.

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja-lauluntekijä, kirjailija, stylisti ja tuottaja Hilary Duff puhuu avoimesti imetysvaikeuksistaan, aiheesta, joka koskettaa häntä edelleen syvästi....

Rasististen kommenttien kohteena suorassa lähetyksessä oleva laulaja joutuu kiistan keskipisteeseen.

Ranskalainen kirjailija ja kustantaja Richard Millet aiheutti kohun 23. helmikuuta 2026 CNewsin ohjelmassa "L'Heure des pros" kutsumalla Aya...

"Urheilullinen ja upea": tämä olympiaurheilija aiheuttaa sensaation rannalla

Kiinalais-amerikkalainen freestyle-hiihtäjä Eileen Gu jatkaa loistamistaan vuoden 2026 talviolympialaisten saavutusten jälkeen, joissa hän voitti jälleen kultamitalin. Hänen äskettäinen...

Jessica Alba ja hänen tyttärensä tapasivat jälleen punaisella matolla: harvinainen ja huomionarvoinen esiintyminen.

Oli kulunut jo useita kuukausia siitä, kun heidät oli nähty yhdessä parrasvaloissa. Amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä Jessica...

49-vuotias Alicia Silverstone aiheutti sensaation veistoksellisella mekollaan.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Alicia Silverstone valaisi Critics Choice Awards -gaalan punaisen maton Stella McCartneyn mekossa. "Clueless"- ja...

© 2025 The Body Optimist