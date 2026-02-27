César-palkinnot 2026: Isabelle Adjani kehottaa miehiä "puolustamaan naisia"

Isabelle Adjani loi yhden51. César-palkintogaalan ikimuistoisimmista hetkistä Olympia-stadionilla 26. helmikuuta 2026 kutsumalla kaikki läsnä olleet miehet seisomaan tukemaan väkivallan naisuhreja ympäri maailmaa. Tämä symbolinen ele, jota seurasivat yhteiset suosionosoitukset seisten, sähköisti yleisön ja kaikui kauas elokuvamaailman ulkopuolelta.

Voimakas avajaispuhe elokuvasta

Elokuvan elävä legenda, jolla on viisi César-palkintoa – ehdoton ennätys seremonian historiassa – Isabelle Adjani antoi ensin tunnustusta näyttelijänalalle ennen kuin ojensi parhaan miespääosan palkinnon Laurent Laffitelle. "Olen aina suhtautunut varauksella ilmaisuun 'paras'. Paras mistä? On elokuvia, jotka muokkaavat sinua, valtaavat sinut ja sitten riistävät sinut. Maailma on kauhistuttavampi kuin koskaan nykyään. Elokuvan on jatkettava sen kuvaamista ilman liioittelua", hän julisti liikuttuneena.

Juhlallinen vetoomus yleismaailmalliseen veljeyteen

Isabelle Adjani kääntyi sitten juhlallisesti huoneessa olevien miesten puoleen: ”Pyydän kaikkia huoneessa olevia miehiä nousemaan seisomaan ja pitämään meteliä, jotta naiset, ehdottomasti kaikki väkivallan, ehdottomasti kaikenlaisen väkivallan uhrit, tietävät, että olette heidän puolellaan. Ja että solidaarisuutenne ei lopu maamme rajoille. Puolustatte myös iranilaisia naisia, afganistanilaisia naisia, puolustaaksenne oikeuksiamme ja kaikkien sodan runteleman maailman uhrien naisten oikeuksia. Kiitos heistä.”

Vastaus oli välitön: koko huone nousi ylös hyväksyvän muminaan, mikä loi harvinaisen energia-aallon Isabelle Adjanin silmien eteen, joka oli näkyvästi liikuttunut tästä solidaarisuudesta.

Isabelle Adjani, pitkäaikainen aktivisti

Tämä puhe on osa Isabelle Adjanin jatkuvaa sitoutumista naisten oikeuksiin. Hän oli ranskalaisen elokuvan häirinnän vastaisen taistelun edelläkävijä 2010-luvulta lähtien ja aktiivinen #MeToo-liikkeen tukija, ja hän oli jo tehnyt vahvan vaikutuksen vuoden 2020 César-palkintogaalassa puhumalla avoimesti väkivallasta.

Näyttelijätär, joka näytteli muun muassa elokuvista ”Possession”, ”Camille Claudel” ja ”Queen Margot”, vahvistaa näin asemansa sitoutuneena taiteilijana ja muuttaa seremonian universaaliksi alustaksi globaalille sisaruudelle. Tämä ele on edelleen yksi vuoden 2026 César-palkintojen kohokohdista: ranskalainen elokuva kirjaimellisesti puolusti naisia ympäri maailmaa.