Hän on 29-vuotias ja hänestä on jo tullut miljardööri ainutlaatuisen yrityksensä ansiosta.

Vain 29-vuotias brasilialainen Luana Lopes Lara teki historiaa tullessaan nuorimmaksi itse itsensä tienanneeksi naismiljardööriksi Forbes-lehden mukaan. Hän on laillisen nettivedonlyöntialustan Kalshin toinen perustaja ja edustaa uutta sukupolvea disruptiivisia naisyrittäjiä.

Klassisesta tanssista MIT:hen: ainutlaatuinen matka

Brasiliassa vaatimattomaan perheeseen – äiti oli matematiikanopettaja ja isä insinööri – syntynyt Luana Lopes Lara loi aluksi uransa ammattibalerikana Itävallassa. Hän muutti suuntaa ilmoittautumalla arvostettuun MIT:hen (Massachusetts Institute of Technology, yhdysvaltalainen tieteeseen ja teknologiaan erikoistunut tutkimuslaitos ja yliopisto), jossa hän tapasi tulevan liikekumppaninsa Tarek Mansourin. Yhdessä he suorittivat kaupankäynnin harjoittelun New Yorkissa, kokemus, joka inspiroi Kalshia: oikeudellista ennustusalustaa tosielämän tapahtumille.

Kalshi: Vedonlyönti ajankohtaisista tapahtumista laillisesti

Vuonna 2021 perustettu Kalshi antaa käyttäjille mahdollisuuden lyödä vetoa tosielämän tapahtumista – säästä, vaaleista, Oscar-tuloksista – CFTC:n (Commodity Futures Trading Commission) sääntelemän infrastruktuurin kautta. Vain muutamassa kuukaudessa alusta koki räjähdysmäisen kasvun: kaupankäyntivolyymi viisinkertaistui ja sen arvostus nousi 11 miljardiin dollariin. Luana ja Tarek omistavat kumpikin 12 % yhtiöstä, mikä edustaa arviolta 1,3 miljardin dollarin omaisuutta.

Menestys ilman perintöä tai verkostoja

Luana Lopes Laralla ei ollut alkupääomaa tai etuoikeutettua verkostoa. Vaatimattomista oloista lähtöisin oleva hän loi tiensä ansioiden, innovaatioiden ja vision kautta. Kalshi mullistaa ennustusmarkkinoiden maailmaa tekemällä niistä suuren yleisön saatavilla, vaikka ne olivat aikoinaan varattu vain talouseliitille. Alustan menestys kiihtyi erityisesti Yhdysvaltain vaalien jälkeen, jotka laukaisivat rekisteröitymisten äkillisen kasvun.

Sukupolven hahmo, symboli osallistavammalle teknologiateollisuudelle

Vuonna 2025 Luana astui Forbesin listalle maailman rikkaimmista ihmisistä ohittaen ikoniset hahmot, kuten amerikkalaisen insinöörin Lucy Guon (Scale AI) ja jopa laulaja Taylor Swiftin. Kalshin, kahden miljoonan käyttäjän ja miljardien dollarien arvoisten transaktioiden ansiosta hänestä tuli roolimalli kokonaiselle teknologia-alan naissukupolvelle. Hänen matkansa – tanssilavalta rahoitusmaailman huipulle – ilmentää uutta yrittäjämäistä visiota, joka on kaukana perinteisistä kapitalismin standardeista.

Luana Lopes Laran ura osoittaa voimakkaasti, että rohkeus, uteliaisuus ja sinnikkyys voivat määritellä uudelleen menestyksen säännöt jopa historiallisesti suljetuilla aloilla. Rakentamalla Kalshin teknologian, rahoituksen ja sääntelyn risteykseen Luana Lopes Lara ei vain luonut miljardin dollarin yritystä, vaan hän raivasi tietä uudelle, helpommin saavutettavalle ja osallistavammalle liiketoimintatavalle.