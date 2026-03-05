Pariisissa Chappell Roanin rohkea meikki herättää keskustelua verkossa.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan, musiikkimaailman kuningatar, sytytti Acne Studiosin eturivin liekkeihin Pariisin muotiviikoilla. Hänen teatraalinen asunsa dramaattisine meikkeineen on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Täydellinen look hypnoottisessa ombre-pitsissä

Laulajalla oli yllään keskiyönsininen, liukuvärjätty pitsimekko, jossa oli läpinäkymätön, korsettimainen poolokaulus ja epäsymmetrinen, pohkeen puoliväliin ulottuva hame. Verkkosukkahousut, mustat pitsikäsineet ja kuviolliset avokkaat täydensivät tämän hienostuneen ombre-lookin. Hänen teräväkärkinen, tulipunainen, leukaan ulottuva polkkatukkansa vahvisti goottilaisen nuken tunnelmaa.

Kohokohta? Hänen meikkinsä: intensiiviset sinivihreät smoky eyes -silmät, kaarevat kulmakarvat ja tummat mattahuulet. Tämä veistoksellinen kasvokuva toi mieleen uudelleen keksityn vintage-nuken, joka sopi täydellisesti Acne Studiosin syksyn 2026 estetiikkaan.

Kiivasta keskustelua: "Pelottava nukke" vs. "Hänen loistava brändinsä"

Reaktiot sosiaalisessa mediassa olivat välittömiä: kritiikkiä, kuten "Hän näyttää nukelta, se on pelottavaa" tai "Hän tekee aina outoja katseita", vastattiin kehuihin: "Se on hänen brändinsä, niin raikas!" tai "Visionäärinen" .

Chappell, Hollywood-leirin perillinen

Tämä pariisilainen esiintyminen vahvistaa hänen taipumustaan "teatterilliseen läpikuultavuuteen". Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan mullistaa eturivin taiteellisena esityksenä, uskollisena kitsch-pop-universumilleen.

Meikillään ja pitsimekollaan Chappell Roan muutti Acnen eturivin näyttäväksi. Rakastettu tai vihattu, tämä asu oli jakautunut mutta kiehtova, ja se todisti, että juuri hänen "epätavallinen brändinsä" tekee hänestä unohtumattoman.