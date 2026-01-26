Search here...

Angelina Jolie valmistautuu lähtemään Yhdysvalloista Eurooppaan ja selittää syyt siihen.

Angelina Jolie valmistautuu lähtemään Yhdysvalloista ja asettumaan Eurooppaan "syvän halun muutokseen, vapauteen ja henkilökohtaisten ja perhearvojensa johdonmukaisuuteen" ajamana. Vuosi 2026, jolloin hänen kaksosensa saavuttavat aikuisuuden, näyttää olevan käännekohta tässä uudessa luvussa, jota kambodžalais-amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja ja hyvän tahdon lähettiläs lähestyy aidolla tyyneydellä.

Tarkkaan harkittu halu lähteä

Angelina Jolien kerrotaan päättäneen lähteä Los Angelesista ja jopa Yhdysvalloista, suunnitelmaa, jota hän on jo pitkään vaalinut. Amerikkalaisten julkkisuutisten mukaan hän laittaa myyntiin suuren Los Felizissä sijaitsevan kiinteistönsä, joka hankittiin vuonna 2017 ja jonka arvo on noin 25 miljoonaa dollaria. Näyttelijä ei ole koskaan salannut sitä tosiasiaa, ettei hän halunnut asua Los Angelesissa pitkäaikaisesti ja että hän muutti sinne vain avioeronsa ja Brad Pittin kanssa syntyneiden kuuden lapsensa huoltajuuden asettamien rajoitusten vuoksi. Nyt, kun avioerosopimus saatiin päätökseen vuonna 2024, nämä rajoitukset hellittävät ja antavat hänelle vihdoin mahdollisuuden kuvitella tulevaisuutta muualla.

Hänen lastensa ja perheen kalenterin keskeinen rooli

Lähtöhetken ajoitus ei ole merkityksetön: Angelina Jolie on usein selittänyt odottavansa nuorimpien lastensa, kaksosten Vivienne Marcheline ja Knox Leon, täyttävän 18 vuotta ennen kuin muuttaa pysyvästi Los Angelesista. Heidän täysi-ikäisyytensä, jonka odotetaan tapahtuvan 12. heinäkuuta 2026, on hänelle symbolinen kynnys, jonka jälkeen hän tuntee olonsa vapaaksi järjestämään elämänsä maantieteellisesti uudelleen.

Lukuisissa haastatteluissa Angelina Jolie on toistanut, että hän pysyy Los Angelesissa ensisijaisesti tarjotakseen perheelleen vakautta, turvallisuutta ja yksityisyyttä pitkän ja paljon julkisuutta saaneen avioeron aikana. Hän on myös korostanut, etteivät hänen lapsensa halua olla median huomion keskipisteenä, mikä vahvistaa hänen haluansa suojella heitä Hollywoodin hälinältä. Vuodesta 2026 alkaen hän toivoo voivansa nauttia suuremmasta joustavuudesta asua ja työskennellä siellä, missä hän ja hänen perheensä tuntevat olonsa mukavimmaksi.

Miksi Eurooppa vetoaa niin paljon Angelina Jolieen?

Eurooppa näyttää olevan yksi harkituimmista matkakohteista sekä elämäntahtinsa, kulttuurinsa että Los Angelesia vähemmän aggressiivisen medianäkyvyytensä vuoksi. Huhujen mukaan hän on jo kiinnostunut Lontoon tai muiden Euroopan pääkaupunkien kaltaisista kaupungeista, joissa hän voisi tasapainottaa taiteellisia ja humanitaarisia sitoumuksiaan yksityisemmän elämän kanssa.

Samaan aikaan Angelina Jolie aikoo jakaa aikansa New Yorkin, jossa hän kehittää muotikollektiiviaan ja putiikkiaan Atelier Joliea, ja Kambodžan, maan, johon hän on syvästi kiintynyt, välillä. Tämä järjestely tarjoaisi hänelle rauhallisemman ympäristön, joka perustuisi hänen humanitaarisiin ja kulttuurisiin sitoumuksiinsa ja jota Hollywood-teollisuus ei hallitsisi niin paljon.

Kambodža ja kansainvälisempi elämä

Kambodžalla on erityinen paikka Angelina Jolien sydämessä: hän adoptoi vanhimman poikansa Maddoxin sinne 2000-luvun alussa ja on omistanut siellä kodin yli 20 vuotta. Hän on aiemmin selittänyt pitävänsä maata "sydämessään" sijaitsevana paikkana, jossa hän tuntee olonsa syvästi kotoisaksi, erityisesti buddhalaisuuden löytämisensä yhteydessä.

Suhde, josta on tullut monimutkainen hänen kotimaahansa

Angelina Jolie kertoi hiljattain suhteensa Yhdysvaltoihin muuttuneen perusteellisesti, jopa siinä määrin, että hän sanoi, ettei enää todella "tunnista" maataan. Espanjassa pidetyillä festivaaleilla hän ilmaisi huolensa amerikkalaisesta poliittisesta ja sosiaalisesta ilmapiiristä sekä yksilönvapauksiin ja henkilökohtaiseen ilmaisuun liittyvistä jännitteistä, joiden hän uskoo olevan uhattuina.

Hän korosti, että hän on aina elänyt kansainvälistä elämää, hyvin kosmopoliittisessa perheessä ja sosiaalisessa piirissä, ja että hänen maailmankatsomuksensa on tasa-arvoinen ja yhtenäinen. Hänelle yhteen maahan sitoutuminen ei enää sovi yhteen hänen arvojensa tai haluamansa elämän kanssa, varsinkaan näinä "erittäin vaikeina aikoina". Nämä lausunnot valaisevat hänen lähtösuunnitelmaansa valintana, joka on sekä henkilökohtainen että poliittinen, vaikka hän väittää haluavansa valita sanansa huolellisesti.

Lyhyesti sanottuna Angelina Jolie ei ole vain muuttamassa: hän valmistelee täydellistä elämän uudelleenjärjestelyä, kaukana Los Angelesin hermokeskuksesta, joka se on ollut vuosien ajan. Hän lähestyy vuotta 2026 "uuden luvun" alkuna, vapaampana, huomaamattomampana ja enemmän sen naisen ja äidin näkökulmasta, joksi hän haluaa tulla.

Michelle Obama tuomitsee kaksoisstandardin: "Naisena oleminen tarkoittaa, että sinua arvioidaan ulkonäön perusteella"

